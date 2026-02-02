Los sondeos en Aragón aúpan a las derechas y hunden a las izquierdas (alguna hasta desaparece)

El auge de Vox no es a costa del PP

Al cierre de los sondeos, ya tenemos las tres primeras conclusiones que pueden sacarse para entender los próximos resultados, siempre según las últimas encuestas de Celetes-TEL, Gad3, NC Report o Sigma 2:

La Victoria del PP es segura con 28 o 30 escaños, aunque tendrá que gobernar con Vox que sube de manera exponencial, de 7 a 12 o 14 escaños y venderá caro su acuerdo de gobierno con los Populares. Una subida que, sin embargo no es a costa del PP, que algo crece, sino a costa del PSOE que se hunde desde los 23 diputados que tenía hasta los 17 o 19, según los sondeos.

Siempre según las encuestas publicadas hasta hoy, la debacle de la izquierda no acaba ahí, ya que I.U.-Sumar solo se mantendría o incluso perdería uno de los dos escaños que tiene; Podemos desaparecería del hemiciclo aragonés junto con el histórico PAR de los regionalistas.

Finalmente CHA, la Chunta Aragonesista, sí subiría de 3 escaños que tiene a una horquilla de entre 4 y 6 escaños. No así Aragón Existe que bajaría un escaño de los tres que conserva.

El PSOE se consuela... porque quiere

Para los socialistas el único consuelo es que a PP y Vox les cueste formar gobierno o más allá, tener unos Presupuestos, que precisamente fueron el motivo por el que el presidente Jorge Azcón decidió convocar elecciones.

Un consuelo insuficiente de puertas adentro, porque el socialismo aragonés -como ocurriera con el extremeño- cae en picado, según los sondeos, y con la exministra y gran baza de Pedro Sánchez para relanzar a los socialistas en esa comunidad, Pilar Alegría ni remonta ni se mantiene. Todo lo contrario. De hecho, ni toda la izquierda aragonesa junta (PSOE-IU-Sumar-Podemos) con sus mejores perspectivas (21 escaños) se acercarían en número de diputados regionales al peor resultado previsto del PP (27 escaños) el próximo domingo.

El reto del PP: el mismo que en Extremadura

Y al igual que ocurriera en las pasadas elecciones extremeñas, el PP se encuentra con un escenario que no le gusta: gobernar con un Vox en alza que tratará de ponerle las cosas difíciles a los Populares para hacer valer su crecimiento esta vez en la comunidad aragonesa.

Porque Vox tiene su agenda propia y puede poner encima de la mesa condiciones que compliquen al PP para poder gobernar:

Para empezar, recortes drásticos en materia de acogida de inmigrantes menores no acompañados (MENA), así como la supresión de fondos para la Agenda 2030, porque podrían cumplir su amenaza de derivar los 33.000 euros de la "estrategia contra el cambio climático" y los fondos de "perspectiva de género" hacia la sanidad rural. Igualmente, Vox puede exigir en Aragón el veto a la ayuda a organizaciones específicas como las que apoyan a Palestina.

Ya en materia de infraestructuras, los de Abascal pueden poner sobre la mesa de negociación el Plan Especial de Autovías para Teruel: Financiación autonómica para las autovías A-25 y A-40 ante la "marginación del Estado", así como el plan de logística en Huesca, con la ejecución inmediata de la circunvalación sur para potenciar la plataforma PLHUS.

Vox podría entrar en el gobierno aragonés

Y luego está la última carta que Vox puede guardarse: querer entrar en el gobierno de Aragón. Porque no habrá "cheque en blanco" como han dicho en varias ocasiones. Al verse como tercera fuerza decisiva en todas las encuestas, su condición última podría no ser solo presupuestaria, sino el control directo de consejerías clave (como Bienestar Social o Hacienda) para garantizar que el dinero se gasta según sus prioridades.