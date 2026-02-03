Así han cambiado los resultados en las elecciones en Aragón en las últimas décadas

A pocos días de celebrar las elecciones de Aragón 2026, hacemos un repaso de los cambios más significativos y la evolución política que se ha vivido en la comunidad de Aragón, desde la instauración del Estado de Autonomías en 1982.

Las primeras elecciones autonómicas a las Cortés de Aragón, fueron en 1983 y a lo largo de estos más de cuarenta años, los representantes políticos y las coaliciones establecidas que han gobernado la comunidad, han cambiado notablemente.

Inicios de la autonomía

En las primeras elecciones a las Cortés de Aragón, celebradas en 1983, fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el que recibió más votos por parte de la población aragonesa. El PSOE se consolidó como la primera fuerza política en el parlamento aragonés, consiguiendo 33 escaños y el 47,8 % de los votos. En esas primeras elecciones autonómicas, la oposición se encontró muy fragmentada, los dos partidos que obtuvieron una representación relevante fueron el Partido Aragonés Regionalista (PAR) y Alianza Popular.

Estos primeros resultados electorales reflejan el inicio de la fuerza política socialista en España, tras la transición democrática, así como también la importancia que otorgaban los aragoneses a los partidos regionalistas.

Consolidación PSOE y PAR

Durante la década de 1980-1990, hasta las elecciones autonómicas de 1995, el PSOE continuó siendo la primera fuerza política en las Cortes de Aragón. Aunque en las elecciones de 1987 perdió algunos votos, en las celebradas en 1991, volvió a conseguir el 40% de los votos. Por su parte, el Partido Aragonés Regionalista (PAR), aumentó su representación con 19 escaños en el parlamento aragonés, durante esta década.

Cambio significativo en los resultados

En las elecciones celebradas en 1991, Alianza Popular empezó a aumentar su representación y en los comicios celebrados en 1995, la refundación de Alianza Popular, es decir, el Partido Popular (PP) se proclamó primera fuerza política en las Cortes de Aragón. El PP de Aragón logró el 37% de los votos y 27 escaños en el parlamento aragonés. En estas mismas elecciones, el PSOE sufrió una caída muy significativa, quedando con 19 escaños en las Cortes de Aragón.

Durante la década de 1990, el Partido Aragonés Regionalista (PAR), Izquierda Unida (IU) y Chunta Aragonesista (CHA), consolidaron su presencia en el parlamento aragonés siendo claves para los pactos de gobierno.

El PSOE vuelve a ser la primera fuerza política

En las elecciones autonómicas celebradas en 2003, el PSOE de Aragón, liderado por Marcelino Iglesias, recupera la confianza en la población aragonesa, obteniendo 27 escaños a las Cortés de Aragón. En estos comicios, el partido ganador de las elecciones es el PSOE, y el PP queda como segunda fuerza, ya que obtiene 22 escaños.

Por tanto, la izquierda vuelve a tener fuerza en las Cortés de Aragón, después de años de liderazgo conservador. En las posteriores elecciones celebradas en 2007, el PSOE aumentó su apoyo, consiguiendo 30 escaños, consolidando la etapa de estabilidad política, que también contaba con representación del Partido Aragonés Regionalista (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA).

Crisis económica y tensión en la política nacional

La tensión política nacional en la década del 2010, sumada a la crisis económica, se reflejó también en la política de la comunidad autónoma de Aragón. En las elecciones autonómicas del 2011, el Partido Popular volvió a proclamarse ganador de las elecciones, consiguiendo 30 escaños, frente a los 22 que alcanzó el PSOE.

La inestabilidad política del país, se volvió a reflejar en los comicios de 2019, donde esta vez fue el PSOE quien ganó las elecciones con 24 escaños. En estas elecciones, el PP bajó a los 16 escaños y Ciudadanos y Vox consiguieron presencia significativa en el parlamento.

Últimas elecciones a las Cortés de Aragón

Las últimas elecciones autonómicas en Aragón, se celebraron el 28 de mayo del 2023. Estas estuvieron marcadas por el aumento de votantes al Partido Popular de Aragón, encabezado por Jorge Azcón. El PP volvió a establecerse como primera fuerza política, consiguiendo 28 escaños y el 35,5% de los votos, aumentando 12 escaños respecto a 2019. El PSOE quedó como segunda fuerza (23 escaños) y Vox consolidó su presencia en el parlamento con 7 escaños y más del 11 % de los votos.

En estas elecciones entra por primera vez al parlamento la coalición Existe, formada por Aragón Existe y Teruel Existe y Ciudadanos deja de tener representación parlamentaria.

La trayectoria y evolución de los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón, refleja un bipartidismo moderado, que ha ido evolucionando a un escenario político más plural y fragmentado, sobre todo en las últimas elecciones del 2023. Destacar que las fuerzas regionales han ido ganando representación política en los últimos años. Esta variabilidad en los resultados, es reflejo de las transformaciones políticas y sociales que existen tanto en Aragón como a nivel nacional.