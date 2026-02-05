"Quien gana en Aragón gana en las elecciones": Ignacio Urquizu explica la relevancia de las elecciones de Aragón

Aragón se ha consolidado como el gran laboratorio electoral de España. Así lo ha defendido el sociólogo y politólogo Ignacio Urquizu en el programa Más de Uno de Onda Cero, dirigido por Carlos Alsina, donde ha explicado por qué los resultados electorales en la comunidad aragonesa anticipan, con notable precisión, el desenlace de las elecciones generales.

El exalcalde de la localidad aragonesa de Alcañiz ha explicado también el origen de que Aragón sea el Ohio de España. El sociólogo ha desvelado que viene de un libro titulado Aragón es nuestro Ohio: así votan los españoles. La premisa es que en todas las elecciones hasta la fecha, quien gana Aragón, gana España, igual que ocurre en los Estados Unidos con Ohio.

"Ohio es un swing state como lo es Florida o Pennsylvania... cuando comienza el recuento de votos en Estados Unidos, los medios de comunicación estás pendientes de pequeños polideportivos de poblaciones de 10.000 habitantes para ver quién ha ganado en Ohio, porque desde 1964, quien gana en Ohio gana las elecciones presidenciales". "Solo se ha roto una vez que fue en 2020, donde ganó Donald Trump y el presidente fue Joe Biden", explica el politólogo.

Aragón, reflejo de España

Urquizu referenció al libro asegurando que "lo que pasa en Aragón no se queda en Aragón", subrayando que el comportamiento electoral de los votantes refleja con fidelidad el conjunto del país. Explicó que Aragón reúne muchas de las características estructurales de España: combina grandes áreas urbanas con zonas muy despobladas, presenta un sistema de partidos dominado por PSOE y PP pero con presencia relevante de fuerzas regionales y emergentes, y reproduce casi exactamente la distribución ideológica nacional. Según datos de Metroscopia citados en el programa, el 41% de los aragoneses se sitúa en la izquierda, el 16% en el centro y el 31% en la derecha, cifras prácticamente idénticas a las del conjunto de España.

Las similitudes se extienden también a variables demográficas y sociales como edad media, nivel educativo, estructura laboral o distribución por sexos. La principal diferencia, señaló Urquizu, se encuentra en los ingresos: en Aragón hay ligeramente menos población en situación de precariedad que en la media nacional, lo que refuerza su perfil de "España en miniatura".

Eficacia de las campañas electorales

Durante la conversación, Urquizu también puso en cuestión la eficacia real de las campañas electorales. A su juicio, su impacto sobre el resultado final es limitado y solo resulta decisivo cuando las elecciones se deciden por márgenes muy estrechos. "Las campañas mueven votos en todas las direcciones y el efecto final suele ser neutral", afirmó, añadiendo que muchas decisiones ya están tomadas antes de que empiece oficialmente la campaña.

Respecto al escenario electoral, el que fuera alcalde de Alcañiz consideró "estadísticamente creíble" una fuerte caída del Partido Socialista y advirtió del trasvase de votos desde la izquierda hacia PP y Vox detectado en las encuestas recientes. Con la mirada puesta en la noche electoral, Urquizu recalcó que el escrutinio en localidades como Alcañiz, Fraga o Barbastro volverá a ser clave para interpretar el rumbo político del país. "Para ganar en España, primero hay que ganar en Aragón", concluyó, reforzando la idea de que el futuro político nacional se decide, una vez más, en los polideportivos aragoneses.