Rufián pincha en su 'frente de izquierdas' al no encontrar apoyos pese a su insistencia

El líder de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a reclamar un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales ante la posibilidad de una mayoría holgada de las derechas.

Rufián, que ya defendió en julio la creación de un espacio "plurinacional de verdad, no dirigido desde Madrid" y que hará una ronda de contactos por todo el territorio nacional, ha utilizado su cuenta de X para denunciar que, a su juicio, "a la izquierda del PSOE no hay nada" y "lo que viene no se para con siglas"

"Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente", ha sostenido el diputado catalán, mientras defiende la necesidad de "hacer algo diferente" con "más cabeza y menos pureza".

"Quien no vea que hay que hacer algo, o no ve bien o ya le va bien que no lo haya", ha señalado Rufián, a la vez que sostiene que "los tuits, artículos o especulaciones" contra él "no van a hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados". Con todo, el líder de ERC en el Congreso todavía no ha especificado en qué consiste una coalición a la que es reacia incluso la dirección de su partido.

Lo cierto es que su propuesta tampoco ha recibido el apoyo de los líderes de la izquierda nacional: el gran consenso entre fuerzas progresistas e independentistas parece lejos de producirse.

Una propuesta "no viable"

El primero en rechazar esta idea ha sido Arnaldo Otegui, quien la ha calificado de "no viable" en una entrevista a Euskadi Irratia. El líder de EH Bildu asegura que nunca ha hablado con esto ni con ERC ni con Gabriel Rufián y prioriza una lista única que promueva la "autodeterminación del pueblo vasco", evidenciando los problemas a la hora de aunar nacionalismos. Por su parte, Oskar Matute, si bien ha reconocido tener "una gran relación personal y política" con Rufián, ha querido dejar claro que el proyecto de Bildu es "por y para Euskal Herria y su gente".

La reacción de los responsables de Sumar e IU se puede resumir en cierto escepticismo. Yolanda Díaz, aunque coincide en el diagnóstico, marca distancias con respecto a la idea de confluir junto con fuerzas independentistas en unas elecciones. "España vive una emergencia sin precedentes. Necesitamos una alianza democrática que genere esperanza, con un programa de mínimos", asegura la vicepresidenta del gobierno. Sin embargo, ante la pregunta sobre si la "esperanza" se puede conseguir con el proyecto de Rufián, Díaz responde que "la esperanza se consigue cuando la gente cree que las cosas van en serio".

Por su parte, Antonio Maíllo ha reconocido haberse reunido con ERC, pero ha dejado claro que "la gente está harta de las telenovelas de la izquierda". "Lo que falta es diálogo entre la militancia, menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo", ha concluido el líder de Izquierda Unida.