El PP reacciona a la mofa de Sánchez a Feijóo: "Solo un mediocre se ríe de un oponente que le va a ganar el domingo"

El Partido Popular ha respondido a la mofa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Alberto Núñez Feijóo en plena campaña electoral en Aragón. La portavoz, Ester Muñoz, ha acusado al líder socialista de actuar desde la mediocridad y de ir "de superior por la vida" cuando, a su juicio, se encamina hacia una nueva derrota en las urnas.

"Sólo un mediocre se ríe de un oponente que le va a ganar el domingo", ha escrito Muñoz en un mensaje publicado en redes sociales. La dirigente popular ha añadido que "hay que ser muy obtuso" para adoptar ese tono, teniendo en cuenta que, según afirma, "su partido y su chica van a cosechar otra derrota histórica, la segunda tras Extremadura". "De burla en burla y elecciones tras elecciones, el PSOE va desapareciendo. Y yo me alegro", concluye el mensaje.

La reacción del PP llega después de que Pedro Sánchez cargara contra Feijóo en el acto de cierre de campaña de Aragón, donde ha recordado varios lapsus del líder popular y se ha mofado de un error cometido durante una visita a una empresa en Aragón. Sánchez ha comentado entre risas cómo Feijóo pronunció de forma incorrecta el nombre de la compañía en varias ocasiones. "Pero imaginaos, ahí los trabajadores todos sentados, el equipo de campaña y él ahí diciendo en lugar de Fribín, Brifín... ocho veces". "El que no fue presidente porque no quiso no mete más la pata porque no puede", ha rematado.

Las encuestas, un mal pronóstico para Pilar Alegría

El cruce de reproches se produce en la recta final de una campaña clave en Aragón, donde las encuestas auguran un duro revés para el PSOE. Los últimos sondeos de El Mundo, ABC y El País coinciden en situar al PP como claro vencedor de las elecciones autonómicas, con una horquilla de entre 28 y 30 escaños. Para alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 34 diputados, sería necesaria la suma con Vox, que según esas encuestas podría duplicar su representación actual y alcanzar entre 12 y 13 escaños.

El PSOE, por su parte, se enfrenta a la posibilidad de firmar su peor resultado histórico en la comunidad. Los sondeos sitúan a la candidatura de Pilar Alegría entre 17 y 19 escaños, con alrededor del 24% de los votos, sin opciones claras de articular una mayoría alternativa. Vox podría incluso empatar con los socialistas en territorios como Teruel, mientras que Chunta Aragonesista sería la única fuerza que mejoraría resultados.