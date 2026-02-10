ACCIDENTE ADAMUZ

Recibe el alta Rocío, última paciente hospitalizada en San Juan de Dios de Córdoba por el siniestro ferroviario de Adamuz

Rocío, la última paciente que seguía hospitalizada tras el accidente ferroviario de Adamuz, ha recibido este martes el alta en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y continuará su recuperación en Huelva, su provincia de origen.

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

Rocío y su familia junto al equipo de profesionales del Hospital minutos antes de ser traslada a Huelva para continuar con su recuperación | Hospital San Juan de Dios de Córdoba

El centro de la Orden Hospitalaria en Córdoba despidió este lunes a la joven y a sus padres en un emotivo acto, tras una evolución favorable que le ha permitido abandonar el hospital después de permanecer 15 días en la UCI y otros siete en planta, acompañada en todo momento por su familia.

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba asistió a un total de 17 personas afectadas por el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero. Desde el primer momento, el centro activó todos sus protocolos de emergencia para la atención a los heridos, en coordinación con el Servicio Andaluz de Salud y el servicio de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía. De los atendidos, ocho requirieron ingreso hospitalario y han recibido el alta de forma progresiva en las semanas posteriores.

