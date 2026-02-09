El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora el sistema robótico ROSA para cirugías de rodilla y cadera con alta precisión

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado la técnica robótica ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant), un sistema de cirugía asistida por robot de última generación para procedimientos de reemplazo de rodilla y cadera. Con esta incorporación, el centro refuerza su compromiso con la innovación médica, la cirugía de precisión y la mejora de la calidad asistencial.

Esta tecnología permite a los especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología planificar y ejecutar intervenciones de artroplastia total de rodilla y cadera con un alto nivel de precisión y personalización. El sistema robótico asiste al equipo médico en tiempo real mediante la integración de datos anatómicos específicos de cada paciente, facilitando una colocación más exacta del implante y adaptada a sus necesidades individuales.

El sistema ROSA, desarrollado por Zimmer Biomet, combina inteligencia artificial y navegación 3D para guiar al cirujano durante todo el procedimiento quirúrgico, desde el corte óseo hasta la implantación de la prótesis. Esta asistencia tecnológica mejora la exactitud de la cirugía, optimiza la funcionalidad de la articulación y favorece una recuperación postoperatoria más rápida y eficaz.

El doctor Pablo Navarro, especialista del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba, destaca que “la incorporación de la cirugía robótica ROSA supone un avance significativo en la atención ortopédica, ya que permite realizar intervenciones más predecibles, menos invasivas y orientadas a mejorar la recuperación y el bienestar del paciente”.

El sistema no opera de forma autónoma, sino que actúa como una herramienta avanzada de apoyo al cirujano, manteniéndose en todo momento el control clínico en manos del equipo médico. La combinación de experiencia profesional y tecnología robótica contribuye a reforzar la seguridad quirúrgica y la precisión en cada fase del procedimiento.

Según ha señalado el doctor Fernando Mozo, también especialista del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la implantación de esta técnica responde a una estrategia orientada a ofrecer tratamientos innovadores que mejoren la calidad de vida de los pacientes con patologías de rodilla y cadera, consolidando al hospital como referente en cirugía ortopédica y medicina privada en Córdoba.

La incorporación de esta tecnología se suma a otros hitos del centro, como la reciente renovación del sello dorado de la Joint Commission International, la certificación internacional más exigente en calidad y seguridad asistencial. El Hospital Quirónsalud Córdoba es el único de la provincia que cuenta con esta distinción y el primero del grupo Quirónsalud en Andalucía en obtenerla.