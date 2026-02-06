Córdoba celebra este sábado el I Congreso de Altas Capacidades para visibilizar a más de 20.000 alumnos andaluces

Córdoba será sede este sábado 7 de febrero del I Congreso Internacional de Altas Capacidades, una cita que se celebrará de 9.00 a 20.15 horas en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) y que nace con el propósito de visibilizar la realidad de más de 20.000 alumnos andaluces con altas capacidades, una cifra que representa en torno al 40% del total nacional, según los últimos datos de la Junta de Andalucía correspondientes al curso 2022-23. La iniciativa está organizada por la Asociación para el Fomento del Talento en Córdoba (Alccor) y reunirá a especialistas de referencia en los ámbitos de la educación, la psicología y la pedagogía a nivel internacional.

El congreso cuenta con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) y con la colaboración de la Universidad de Córdoba, que ha cedido sus instalaciones para la celebración del encuentro. A estas entidades se suma la Diputación de Córdoba, que apoya la iniciativa a través de sus canales de difusión, así como la Junta de Andalucía, que, mediante el Centro del Profesorado (CEP) de Montilla, facilita la asistencia del profesorado de la provincia.

Desde Alccor recuerdan que las altas capacidades ya forman parte de las estadísticas oficiales del sistema educativo español. En este sentido, los datos del Ministerio de Educación relativos al curso 2022-23 indican que, de los cerca de 960.000 alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) en todo el país, 51.396 han sido identificados con altas capacidades intelectuales. En el caso de la provincia de Córdoba, la cifra asciende a 1.912 estudiantes —1.200 chicos y 712 chicas—, aunque la asociación advierte de que la detección actual “no alcanza a todo el alumnado que realmente lo necesita”.

Ante este escenario, el programa del congreso pondrá el acento en el intercambio de experiencias y en el análisis de herramientas útiles tanto para las familias como para el profesorado, con el objetivo de mejorar la identificación, la atención educativa y el bienestar emocional del alumnado con altas capacidades. Asimismo, se abordará la importancia de implantar procesos de evaluación tempranos, rigurosos y equitativos en todos los centros educativos, públicos y privados, que eviten que ningún estudiante quede sin identificar ni reciba una respuesta ajustada a sus necesidades.

Para ello, el encuentro contará con un amplio elenco de profesionales de reconocido prestigio, entre los que se encuentran Marta Tourón, doctora en Educación y especialista en desarrollo del talento; Jana Martínez-Piqueras, maestra y presidenta de Indifferent Minds Foundation; Ana Fuensanta Hernández, doctora por la Universidad de Murcia e investigadora en Psicodiversidad y Salud, y Teresa Fernández, doctora en Altas Capacidades Intelectuales y directora del Centro CADIS. El programa se completa con la participación de Silvia Sastre, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación; Rafael Dávila, educador social y divulgador; Paloma Merello, profesora titular de la Universidad de Valencia; Cristina Márquez, Sandra Medina, Ana Gloria Sánchez y Amelia Arenas, todas ellas especialistas en altas capacidades, además de Carmen Santamaría, divulgadora en la materia y presentadora del congreso.

La presidenta de Alccor, Vanessa Mediavilla, ha subrayado que esta primera edición del congreso “marca un antes y un después en la visibilización de las altas capacidades” y supone “un avance hacia entornos educativos más inclusivos, construidos desde la colaboración institucional y el conocimiento compartido”. En este sentido, ha insistido en que “la detección no puede depender del azar, del entorno familiar o del tipo de centro”, y ha reclamado “espacios reales de diálogo y trabajo conjunto” para atender adecuadamente a este colectivo.

El congreso se desarrollará en formato híbrido, combinando la asistencia presencial con la retransmisión en streaming, lo que permitirá seguir las ponencias desde distintos puntos de España, Europa y Latinoamérica.

Las entradas para acceder a la emisión en directo pueden adquirirse a través del siguiente enlace: https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-congreso-internacional-con-los-mejores-expertos-en-altas-capacidades-1977480625784