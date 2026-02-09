La DOP Los Pedroches supera las 69.500 piezas certificadas en 2025 y refuerza el liderazgo del Bellota 100% Ibérico

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches cerró la campaña 2025 con la certificación de 69.577 piezas de jamón y paleta 100% ibéricos, un 2,8% más que el año anterior. El crecimiento confirma la solidez del modelo productivo de la DOP y su posición como una de las referencias del ibérico de máxima calidad.

La categoría Bellota 100% Ibérico volvió a concentrar la mayor parte de la producción, con 62.367 piezas, cerca del 90% del total, frente a las 7.210 certificadas como Cebo de Campo 100% Ibérico. Una distribución que refleja la apuesta mayoritaria de los operadores por producciones ligadas a la dehesa y al manejo extensivo del cerdo 100% ibérico.

Por productos, se certificaron 35.002 jamones y 27.365 paletas de Bellota 100% Ibérico, así como 6.204 jamones y 1.006 paletas de Cebo de Campo 100% Ibérico.

Desde el Consejo Regulador destacan que estos resultados son fruto del trabajo conjunto de ganaderos e industrias adscritas, así como de un sistema de certificación basado en la protección de la dehesa, la raza 100% ibérica, el bienestar animal y los largos procesos de curación natural.

El mercado nacional continúa siendo el principal destino de los productos amparados por la DOP Los Pedroches, aunque los cerca de veinte operadores integrados mantienen su mirada en mercados internacionales como Francia, Italia y Reino Unido, donde el Bellota 100% Ibérico goza de un alto reconocimiento.

En paralelo, el formato loncheado sigue ganando peso en el consumo. En 2025 se certificaron 301.151 envases, frente a los 246.110 de 2024 y los 184.418 de 2023, una evolución que apunta a una tendencia de crecimiento sostenida.