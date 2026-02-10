Cuáles son las políticas que Vox exige para investir a Guardiola en Extremadura: la derogación de la ley LGTBI y revisar la inmigración

La negociación para desbloquear la presidencia de la Junta de Extremadura se ha convertido en un pulso entre el PP de María Guardiola y Vox, con el secretario general de la formación de extrema derecha, Ignacio Garriga, marcando condiciones explícitas como la derogación de la ley LGTBI y sin una revisión profunda de las políticas de inmigración, no habrá apoyo a la investidura.

Garriga ha dejado claro que Vox no se conforma con un papel decorativo, sino que exige implementar sus políticas "con garantías" en el Ejecutivo, lo que obliga a Guardiola a decidir hasta dónde está dispuesta a ceder para evitar la repetición electoral.

Derogar la ley LGTBI y acabar con la "ideología de género"

Según las exigencias ya conocidas y recogidas en el programa electoral de Vox para Extremadura, la formación de Abascal pide la derogación de la Ley LGTBI de la comunidad y la supresión de subvenciones a asociaciones ligadas a la "ideología de género" y a la promoción de la igualdad.

Vox reclama también la eliminación de organismos como el Instituto de la Mujer y de ayudas a sindicatos y patronal, que califica de "gasto superfluo".

Garriga ha insistido en que estas medidas no son un capricho ideológico, sino la consecuencia lógica de su crecimiento electoral y de su demanda de poder real en el Ejecutivo. "El PP sigue repitiendo esa mentira de que Vox quiere imponer el 100% de su programa. En absoluto, nosotros somos responsables, pero exigimos la proporcionalidad que nos han dado las urnas", ha asegurado el dirigente en declaraciones a periodistas.

Revisar la inmigración y la cooperación internacional

En materia migratoria, Vox exige la eliminación de plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura, la aplicación de pruebas de edad a todos ellos y la supresión de subvenciones que "fomenten la inmigración ilegal". La formación también plantea un programa de "reintegración" de inmigrantes a sus países de origen y auditorías a las asociaciones que reciben ayudas, en línea con su rechazo al Pacto Verde y a la Agenda 2030.

Además, el programa de Vox para Extremadura incluye la derogación de la ecotasa que grava a las empresas de Almaraz y una revisión profunda de las políticas de cooperación internacional, con la eliminación de ayudas a organizaciones que promueven la cooperación al desarrollo.

Para Garriga, "garantizar" estas políticas significa que se apliquen de forma efectiva en las consejerías que controle Vox y en el resto del Ejecutivo, lo que se traduciría en una modificación profunda del modelo social y económico de la región.

Cuatro consejerías y el control de Canal Extremadura

El diario El Mundo asegura que Vox ha exigido a Guardiola entrar en el Ejecutivo con cuatro consejerías (entre ellas, el puesto de vicepresidente), además del control de varios organismos públicos, como Canal Extremadura (televisión y radio). La formación también reclama la supresión de subvenciones a sindicatos y patronal.

Guardiola no ha entrado hoy al detalle de estas peticiones del partido de Abascal para llegar a un acuerdo, pero sí ha confirmado que, aunque ambos partidos estarían de acuerdo en el 90% del programa (salvo, precisamente, en las cuestiones anteriormente señaladas), Vox quiere puestos importantes "en el poder legislativo y ejecutivo".

Hay que recordar que no ha habido acuerdo ni para la formación de la Asamblea de Extremadura (Vox quería la presidencia) ni tampoco para el puesto de senador autonómico (en la pasada legislatura, el PP se lo cedió al partido de Abascal en la persona de Ángel Pelayo Gordillo).

El pulso entre Vox y el PP

El pulso entre Garriga y Guardiola se ha convertido en el eje de la gobernabilidad extremeña, con las "políticas con garantías" de Vox como condición indispensable para evitar que la región vuelva a las urnas. Mientras tanto, Vox apuesta por la estrategia del tiempo, consciente de que una repetición electoral en plena ola de apoyos a la formación podría reforzar su posición de fuerza. El secretario general de Vox ha dejado claro que, si el PP no acepta sus exigencias, no habrá investidura y, en última instancia, no descartan la repetición electoral.