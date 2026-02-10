Vox avanza un "no rotundo" a la investidura de María Guardiola: qué pasa si PP y Vox no llegan a un acuerdo en Extremadura

Vox ha avanzado un "no rotundo" a la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura si el PP no acepta que la formación de Santiago Abascal pueda aplicar sus políticas "con garantías".

Así lo ha confirmado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que endurece la posición del partido a pocos días de que arranque el proceso de investidura en la Asamblea extremeña.

Guardiola ha anunciado que se presentará a la investidura dentro del primer plazo habilitado. Como máximo, el pleno de votación se celebrará el próximo 3 de marzo, fecha en la que la presidenta del PP extremeño en funciones expondrá su programa de gobierno. La dirigente popular defiende su candidatura en que el PP ganó "de forma amplia" las elecciones autonómicas, con 29 diputados, once más que el PSOE, que obtuvo 18. Vox, por su parte, pasó de 5 a 11 escaños.

Aunque el PP no cuenta con apoyos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta, Guardiola mantiene su decisión de someterse a la investidura, consciente de que necesitaría al menos la abstención de Vox en una segunda votación para salir elegida.

Desde Vox, sin embargo, el mensaje es claro. "El PP sigue repitiendo esa mentira de que Vox quiere imponer el 100% de su programa. En absoluto, nosotros somos responsables, pero exigimos la proporcionalidad que nos han dado las urnas", ha asegurado Garriga en declaraciones a los periodistas. El dirigente ha subrayado que su formación no dará apoyo a Guardiola si no se traduce su crecimiento electoral en poder real dentro del Ejecutivo.

Entre las exigencias de Vox figura la entrada en el Gobierno extremeño con cuatro consejerías, incluida la Vicepresidencia, así como el control de varios organismos públicos.

Garriga ya advirtió a Guardiola de mantener un discurso distinto en público y en privado: "Estafas y risas las justas, porque estamos hablando del futuro de los extremeños".

Qué ocurre si no hay acuerdo para la investidura

El proceso de elección del presidente de la Junta de Extremadura está regulado por el Estatuto de Autonomía. Tras la constitución de la Asamblea, el presidente de la Cámara propone un candidato, que debe presentar su programa de gobierno en un pleno de investidura.

En una primera votación, el candidato necesita mayoría absoluta para ser elegido. Si no la consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta la mayoría simple. Este procedimiento puede repetirse con el mismo u otros candidatos. En esta ronda a Guardiola le valdría con la abstención de Vox.

Si en el plazo de dos meses desde la primera votación ningún candidato logra ser investido, la Asamblea se disuelve automáticamente y el presidente de la Junta en funciones debe convocar nuevas elecciones autonómicas. Un escenario que Vox asegura no descartar si no se alcanza un acuerdo con el PP.