¿Se puede votar con el DNI caducado en las elecciones en Extremadura? Lo qué debes saber

Las extremeñas y extremeños se preparan para ir este domingo, día 21, a las urnas y votar al nuevo presidente autonómico. Pero para poder ejercer su voto, no solo necesitan estar registrado en la lista del censo, sino también presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Aun así, ¿qué pasa si está caducado?

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Si llegas al colegio electoral y te das cuenta de que tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones personas mayores llevan encima una copia del DNI, en vez del original. Por lo que es importante que sus amigos y familiares les recuerden que deben ir a votar con el DNI original.

De la misma manera, el carnet de conducir y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos.

Qué ocurre si hay dudas sobre la identidad del votante

Según establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el caso de que los componentes de la mesa electoral tengan dudas acerca de la identidad del votante, aun a pesar de la exhibición de los documentos identificativos, tienen que decidir entre ellos por mayoría si se acepta o no el voto del elector.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

Los colegios electorales estarán abiertos durante prácticamente todo el día en Extremadura, y sus ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 20:00 horas, momento en el que se produce el cierre.