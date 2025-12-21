Elecciones en Extremadura, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...
Irene de Miguel, candidata de UPE a las elecciones de Extremadura
Bajo el paraguas de "Unidas por Extremadura", Podemos, Izquierda Unida (IU) y Alianza Verde repiten coalición en Extremadura en las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre.
La coalición, constituida en 2019 con el objetivo de "ganar Extremadura para la gente" y de "dignificar la posición de la región respecto al resto del país" estará encabezada por tercera vez por Irene de Miguel, secretaria general de Podemos en la región.
Aunque de Miguel nació en Madrid, su vida y compromiso están profundamente ligados a Extremadura. Tras licenciarse en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Agricultura Ecológica, se instaló en la comarca cacereña de Las Villuercas y montó un vivero hortofrutícola.
Irene de Miguel, candidata de UPE a las elecciones de Extremadura 2025: a por el voto descontento del PSOE
Así ha sido la apertura de los colegios electorales
Uno de los periodistas de Onda Cero que cubren las elecciones en Extremadura se ha acercado hasta el Colegio Nuestra Señora de Botoa, en Badajoz, para ver cómo se desarrolla el inicio de la jornada electoral.
Óscar Fernández, de enfermero y empresario a candidato de Vox
La crisis política en Extremadura, que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas el 21 de diciembre, ha catapultado a un nombre al centro del tablero: Óscar Fernández.
Designado candidato a la presidencia de la Junta por Vox en un movimiento interno que relegó al anterior cabeza de lista (Ángel Pelayo Gordillo), su figura se erige como la apuesta del partido para derrocar a la popular María Guardiola y desbloquear una región gobernada por el PP con su apoyo externo.
Nacido en Cáceres, pero oriundo de Casas del Castañar, un municipio cacereño de unos 600 habitantes, Fernández lleva impreso el sello de la Extremadura profunda. Casado y padre de dos hijos adolescentes, define a "la familia como el pilar de toda mi vida", un principio alineado con el discurso de su formación.
Óscar Fernández ejercerá su derecho a voto en el colegio Castra Caecilia de Cáceres
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ejercerá este domingo su derecho al voto en el Centro de Educación Infantil y Primaria Castra Caecilia de Cáceres.
El cabeza de lista del partido de Santiago Abascal prevé acudir al colegio electoral a las 10.00 horas, una hora después de su apertura, y hará una declaración ante los medios en el mismo lugar. Por la noche, seguirá el escrutinio en el Parador de Mérida.
Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE
Diplomado en Educación Social, Gallardo es un político de amplia trayectoria en la administración local y provincial extremeña. Natural de Villanueva de la Serena, su carrera ha estado vinculada a la provincia de Badajoz. Fue alcalde de Villanueva entre 2003 y 2024, donde obtuvo seis mayorías absolutas, consolidando una gestión asociada a la modernización y el impulso de servicios municipales. Esta experiencia le ha permitido construir una imagen de político próximo, pragmático y con un profundo conocimiento del territorio, especialmente de las realidades de los pueblos y el mundo rural, que es una parte esencial del electorado extremeño.
En 2015, dio el salto a la política provincial al ser elegido Presidente de la Diputación de Badajoz, la institución clave para el apoyo a los municipios. Desde este puesto, ha reforzado su proyección en toda la región. Su elección como candidato del PSOE-A (Partido Socialista de Extremadura) para las elecciones anticipadas se interpreta como una apuesta por un perfil menos asociado a la etapa de Guillermo Fernández Vara (expresidente durante 15 años) y más centrado en la gestión concreta y la defensa de los servicios públicos de proximidad.
Un total de 890.985 personas están llamadas a votar este domingo
Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres
En concreto, el censo de electores residentes (CER) asciende a 860.375 personas, mientras que el de electores residentes ausentes (CERA) es de 30.610 votantes, residentes en 102 países diferentes.
Así es María Guardiola, la candidata del PP
Licenciada en Administración y dirección de empresas (ADE), María Guardiola desarrolló gran parte de su carrera profesional en la administración pública extremeña. Su salto a la primera línea política se produjo al ser designada por el entonces presidente José Antonio Monago como Secretaria general de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2014. Pasaría a la Secretaria general de Ciencia y Tecnología en 2014, cargo que mantiene hasta verano de 2015. Desde ese verano hasta julio de 2022, Guardiola pasa a ser Concejala del Ayuntamiento de Cáceres.
Tras un período centrada en la política municipal, regresó para liderar la lista del PP a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2023. Aunque no obtuvo mayoría absoluta, logró ser investida como la primera presidenta del PP en Extremadura en julio de 2023, gracias a un pacto de gobernabilidad con Vox, formación que obtuvo 5 escaños.
A quién votar: un repaso a todos los programas
En la recta final hacia las elecciones de Extremadura, los programas electorales de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura (UPE) se han convertido en uno de los principales focos de atención para el electorado.
Cada formación ha destacado una serie de medidas prioritarias con las que aspira a marcar el rumbo político y económico de la región durante los próximos cuatro años, desde la gestión de los servicios públicos y la fiscalidad hasta la vivienda, el empleo o el desarrollo del mundo rural.
Estas propuestas resumen la visión de cada partido para la comunidad y permiten comparar modelos, prioridades y estrategias de cara al 21-D.
Así las cosas, para aquellos que todavía no tienen claro su voto, hemos decidido echar un vistazo general y comparativo a los cuatro principales programas políticos.
Abren los colegios electorales en Extremadura para unos comicios adelantados en los que el PP persigue la mayoría absoluta
Los extremeños acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.
Dos años y medio después de la última cita electoral, 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.
Qué ha pasado con los votos robados de Extremadura
A escasos días de la celebración de las elecciones de Extremadura, al margen de la campaña electoral, son varios los contratiempos que han surgido en la región. Y es que la Guardia Civil encontró la pasada madrugada del jueves en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) la caja fuerte con los votos emitidos por correo. Una caja que contenía 14.000 euros, algunos décimos de lotería y 124 votos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura. Además, se han denunciado otro tipo de robos en las propias oficinas de Correos.
Ahora, mientras el partido popular habla de "robo de la democracia", la Junta Electoral de Extremadura trabaja para que los vecinos afectados puedan ejercer su derecho a voto. En consecuencia, han creado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega inmediata de las papeletas.
No obstante, la Guardia Civil habla de "delincuencia común", ya que señalan que el objetivo real de los delincuentes era el dinero sustraído. Esto último, las autoridades lo relacionan con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región.
Qué ha pasado con los votos robados de Extremadura y por qué la Guardia Civil apunta a delincuencia común
Qué llevar el día de la votación
Si vas a ejercer tu voto presencialmente debes saber que tendrás que identificarte una vez que vayas a depositar tu voto. Por lo que tendrás que presentar el documento nacional de identidad (DNI) y será válido para votar incluso si está caducado. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones personas ancianas llevan encima una copia del DNI, en vez del original. Por lo que es importante que sus amigos y familiares les recuerden que deben ir a votar con el DNI original.
De la misma manera, el carnet de conducir y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos.
Los requisitos para votar en las elecciones de Extremadura 2025
Estos son los requisitos para poder votar en las Elecciones a la Asamblea de Extremadura 2025:
- Tener la nacionalidad española.
- Ser mayor de 18 años el día de la votación.
- Estar inscrito en el censo electoral correspondiente.
- No estar privado por sentencia judicial firme del derecho al sufragio activo.
- En caso de residir en el extranjero y querer votar desde el extranjero, para ejercer tu voto debes estar inscrito como residente en el exterior en el censo (voto CERA) o como «no residente» consular si se está temporalmente fuera (voto ERTA).
Así fueron los resultados de las últimas elecciones en Extremadura
Las últimas elecciones autonómicas extremeñas, celebradas en mayo de 2023, dejaron un reparto de escaños en la Asamblea de Extremadura muy equilibrado entre las dos fuerzas principales: PSOE y PP, ya que ambas tuvieron 28 escaños cada uno.
Una cifra insuficiente para conseguir la mayoría absoluta, que requiere 33 escaños.
Eso significó que la gobernabilidad dependió de pactos o acuerdos entre fuerzas, lo que puso el foco en alianzas y negociaciones dentro del Parlamento regional. De estas negociaciones surgió la alianza entre el PP y VOX.
Y la ruptura de la misma, es lo que ha forzado a María Guardiola, actual presidenta de Extremadura y candidata por el PP, a convocar unas nuevas elecciones.
Extremadura se juega su futuro
Extremadura se juega su futuro este domingo en unas elecciones autonómicas cuyos resultados serán leídos en clave nacional. ¿Logrará María Guardiola la mayoría absoluta? ¿Cómo afectarán a Miguel Ángel Gallardo los casos de presunta corrupción y las denuncias de acoso sexual en el seno de su partido? En caso de ser necesario, ¿ofrecerá su apoyo VOX al Partido Popular?
