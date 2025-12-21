Elecciones en Extremadura, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...

Irene de Miguel, candidata de UPE a las elecciones de Extremadura

Bajo el paraguas de "Unidas por Extremadura", Podemos, Izquierda Unida (IU) y Alianza Verde repiten coalición en Extremadura en las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre.

La coalición, constituida en 2019 con el objetivo de "ganar Extremadura para la gente" y de "dignificar la posición de la región respecto al resto del país" estará encabezada por tercera vez por Irene de Miguel, secretaria general de Podemos en la región.

Aunque de Miguel nació en Madrid, su vida y compromiso están profundamente ligados a Extremadura. Tras licenciarse en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Agricultura Ecológica, se instaló en la comarca cacereña de Las Villuercas y montó un vivero hortofrutícola.