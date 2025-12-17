Irene de Miguel, candidata de UPE a las elecciones de Extremadura 2025: a por el voto descontento del PSOE

Bajo el paraguas de "Unidas por Extremadura", Podemos, Izquierda Unida (IU) y Alianza Verde repiten coalición en Extremadura en las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre.

La coalición, constituida en 2019 con el objetivo de "ganar Extremadura para la gente" y de "dignificar la posición de la región respecto al resto del país" estará encabezada por tercera vez por Irene de Miguel, secretaria general de Podemos en la región.

Aunque de Miguel nació en Madrid, su vida y compromiso están profundamente ligados a Extremadura. Tras licenciarse en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Agricultura Ecológica, se instaló en la comarca cacereña de Las Villuercas y montó un vivero hortofrutícola.

Ha dedicado su carrera profesional a trabajar por el mundo rural y ha trabajado en asociaciones dedicadas al desarrollo rural sostenible. También ha sido técnica del programa "Ciudades saludables y sostenible"” como Agente de Empleo y Desarrollo Local. Esta experiencia es el cimiento de su discurso y su comprensión de la economía rural, la precariedad y las dificultades del emprendimiento en el mundo rural.

Su carrera política comenzó en Podemos, formación de la que forma parte desde 2014. Desde 2015 es diputada en la Asamblea de Extremadura, y desde junio de 2020 ejerce como Secretaria General de Podemos Extremadura. El 9 de noviembre de 2025 fue confirmada en las primarias de su partido, como candidata a la Presidencia de la Junta por la coalición Unidas por Extremadura.

Férrea defensa de los servicios públicos

Su campaña y discurso público se articulan en torno a la defensa de los servicios públicos, la apuesta por la economía rural y una defensa firme del feminismo frente al auge de la extrema derecha.

La medida estrella de esta campaña ha sido la propuesta de una renta rural garantizada (equivalente al salario mínimo) para emprendedores y autónomos de municipios pequeños, con el objetivo de fijar población y garantizar la viabilidad de los proyectos. Plantea también una Ley de Trabajo Autónomo de Extremadura y ayudas para el alquiler de locales.

De Miguel defiende que la sanidad y los servicios de dependencia han sufrido un deterioro durante el gobierno del PP y propone reforzarlos, creando "comunidades de cuidados" y aumentando en unas 4.000 las plazas públicas en residencias.

En temas sensibles para la región como el cierre de la central nuclear de Almaraz, la coalición de izquierdas se mantiene firme en su oposición a ampliar la vida útil de la central, argumentando que su ciclo "ha expirado".

El reto

Unidas por Extremadura, se enfrenta a un desafío electoral considerable.

La plataforma política busca ser un dique frente a la derecha y una voz para los que habitan y trabajan en la Extremadura.

Las encuestas, sin embargo, sitúan a su coalición en cuarta posición, con proyecciones de perder uno de sus cuatro diputados actuales y con escasas opciones de sumar con el partido socialista para arrebatar la presidencia a la popular Guardiola.