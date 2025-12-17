Así es María Guardiola, candidata del PP a las elecciones de Extremadura 2025: el electorado de centro, como objetivo

La presidenta extremeña del PP, María Guardiola (Cáceres, 1978), anunció en octubre elecciones anticipadas (con un adelanto de año y medio) al no lograr el apoyo necesario para los presupuestos regionales.

El 21 de diciembre, Guardiola se postula a la reelección como Presidenta de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas. Su figura ha cobrado un gran protagonismo en la política nacional como representante de una línea de moderación y firmeza dentro de su partido.

Trayectoria política y ascenso

Licenciada en Administración y dirección de empresas (ADE), María Guardiola desarrolló gran parte de su carrera profesional en la administración pública extremeña. Su salto a la primera línea política se produjo al ser designada por el entonces presidente José Antonio Monago como Secretaria general de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2014. Pasaría a la Secretaria general de Ciencia y Tecnología en 2014, cargo que mantiene hasta verano de 2015. Desde ese verano hasta julio de 2022, Guardiola pasa a ser Concejala del Ayuntamiento de Cáceres.

Tras un período centrada en la política municipal, regresó para liderar la lista del PP a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2023. Aunque no obtuvo mayoría absoluta, logró ser investida como la primera presidenta del PP en Extremadura en julio de 2023, gracias a un pacto de gobernabilidad con Vox, formación que obtuvo 5 escaños.

Presidencia y ruptura con Vox

Su primer mandato, de poco más de dos años, ha estado marcado por la tensa relación con Vox. Tras declarar en un principio que no pactaría con la formación de extrema derecha para llegar a ser presidenta, Guardiola fue investida con el apoyo del partido de Abascal. En verano de 2024, sin embargo, se produce la ruptura de la coalición con VOX tras la negativa de los verdes a aceptar el reparto de menores no acompañados desde Canarias.

Guardiola justificó la ruptura afirmando que no estaba dispuesta a violar los derechos humanos ni a estigmatizar a las personas migrantes, en una clara alusión al posicionamiento de Vox

Posicionamiento y estilo político

María Guardiola se ha caracterizado por defender una línea de moderación y centrismo dentro del PP, distanciándose del tono y las propuestas más duras de Vox. En sus discursos, ha hecho hincapié en la defensa de la Constitución, la igualdad de todos los ciudadanos y las políticas sociales.

Su estilo de gobierno ha sido descrito por la prensa como técnico y dialogante, buscando perfilarse como una gestora por encima de la confrontación ideológica. Durante su breve mandato, impulsó medidas para la modernización de la administración y presentó un plan de choque para mejorar la atención primaria en salud, una de las grandes demandas de la región.

Contexto electoral y desafíos

Para las elecciones de 2025, Guardiola se presenta como la candidata que defiende un modelo de convivencia y progreso frente a lo que ella denomina los "extremismos" de Vox y la "gestión fracasada" del PSOE. Su principal desafío es movilizar a un electorado de centro y consolidar un voto útil en torno a su figura, en un escenario político polarizado donde Vox busca arrebatarle parte de su electorado más a la derecha.

Su apuesta pasa por reivindicar la autonomía del PP frente a Vox y presentarse como la única opción capaz de garantizar una gestión estable, moderada y constitucionalista para Extremadura.