El PP se queda a dos escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, y obtendría 10 diputados más que el PSOE. Los socialistas, por su parte, pasarían del empate obtenido en 2023 a obtener 10 escaños menos que los populares. VOX, con sus 8 diputados, sería la llave del futuro gobierno extremeño.

Según los datos de este último sondeo de Celeste-Tel, la actual presidenta del PP y candidata a la reelección mejoraría su resultado respecto a las elecciones de 2023. María Guardiola rozaría el 43% de los votos y obtendría tres escaños más, hasta los 31. Una subida notable pero que no le impedirá seguir necesitando a VOX para alcanzar los 33 que marcan la mayoría absoluta. Los de Abascal también ven cómo mejora su resultado respecto a hace dos años, pasarían de 5 a 8 diputados, y junto al PP ocuparían 39 de los 65 asientos de la Asamblea extremeña.

Una cómoda mayoría de la derecha, obtenida gracias al desplome del PSOE. Los socialistas perderían según este sondeo 7 diputados respecto a 2023. Entonces obtuvieron más votos que el PP aunque empataron a escaños. Dos años después se quedarían 10 puntos por debajo de los populares en intención de voto y obtendrían 21 diputados, 10 diputados menos que el Partido Popular. Los escándalos de corrupción que rodean a los socialistas han disparado la abstención entre su electorado y alimentado el trasvase de votos a PP y Unidas Podemos, lo que ha hundido las expectativas electorales del candidato socialista. Con todo, Miguel Ángel Gallardo sigue confiando en poder dar la sorpresa este domingo.

La cuarta fuerza política en la futura Asamblea extremeña sería Unidas por Extremadura. La candidatura liderada por Irene de Miguel obtendría el 8,7% de los votos, y obtendría 5 diputados, uno más de los obtenidos en 2023.