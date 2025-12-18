A quién votar en las elecciones de Extremadura 2025: las grandes claves de todos los programas electorales

En la recta final hacia las elecciones de Extremadura, los programas electorales de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura (UPE) se han convertido en uno de los principales focos de atención para el electorado.

Cada formación ha destacado una serie de medidas prioritarias con las que aspira a marcar el rumbo político y económico de la región durante los próximos cuatro años, desde la gestión de los servicios públicos y la fiscalidad hasta la vivienda, el empleo o el desarrollo del mundo rural.

Estas propuestas resumen la visión de cada partido para la comunidad y permiten comparar modelos, prioridades y estrategias de cara al 21-D.

Así las cosas, para aquellos que todavía no tienen claro su voto, hemos decidido echar un vistazo general y comparativo a los cuatro principales programas políticos.

Las propuestas del Partido Popular

Bajo el lema "Más confianza, más Extremadura", el Partido Popular presentaba su programa electoral del que ha defendido con especial insistencia estas medidas:

Fiscalidad "justa" para familias y empresas : el PP destaca reducciones de impuestos y una política fiscal que busca aliviar la carga tributaria, devolver dinero a las familias y atraer inversiones al tejido productivo de Extremadura.

: el PP destaca reducciones de impuestos y una política fiscal que busca aliviar la carga tributaria, devolver dinero a las familias y atraer inversiones al tejido productivo de Extremadura. Impulso a la sanidad pública : prometen aumentar el presupuesto del Servicio Extremeño de Salud, reforzar la atención primaria y la salud mental, reducir listas de espera y modernizar hospitales y centros de salud.

: prometen aumentar el presupuesto del Servicio Extremeño de Salud, reforzar la atención primaria y la salud mental, reducir listas de espera y modernizar hospitales y centros de salud. Desarrollo de infraestructuras y servicios básicos : el programa contempla inversiones importantes en infraestructuras —como la Ronda Sur de Cáceres y Badajoz—, obras hidráulicas, abastecimiento de agua y mejoras en transporte regional.

: el programa contempla inversiones importantes en infraestructuras —como la Ronda Sur de Cáceres y Badajoz—, obras hidráulicas, abastecimiento de agua y mejoras en transporte regional. Apoyo al mundo rural y al sector agrario : incluyen un plan forestal para conservar y proteger los montes, así como un programa de relevo generacional y formación para jóvenes agricultores, en parte para dinamizar las zonas rurales de la región.

: incluyen un plan forestal para conservar y proteger los montes, así como un programa de relevo generacional y formación para jóvenes agricultores, en parte para dinamizar las zonas rurales de la región. Ayudas sociales y vivienda juvenil: proponen reforzar derechos sociales, agilizar la Ley de Dependencia, ampliar ayudas para personas con discapacidad y mayores, y ofrecer medidas como aval y bonos de alquiler joven para facilitar la emancipación.

¿Qué propone Vox?

La formación de Óscar Fernández eligió para su programa electoral el lema Sentido Común. Las principales propuestas que han destacado en campaña han sido:

Bajada radical de impuestos y simplificación fiscal : Vox propone una de las rebajas fiscales más amplias de la historia autonómica, con reducción de IRPF, eliminación de tasas como la ecotasa y bonificaciones del 100 % en Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de aligerar la carga para familias y empresas.

: Vox propone una de las rebajas fiscales más amplias de la historia autonómica, con reducción de IRPF, eliminación de tasas como la ecotasa y bonificaciones del 100 % en Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de aligerar la carga para familias y empresas. Prioridad nacional y políticas migratorias estrictas : insisten en establecer prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos, así como repatriación de inmigrantes ilegales y medidas para reforzar la seguridad ciudadana frente a lo que consideran inmigración masiva.

: insisten en establecer prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos, así como repatriación de inmigrantes ilegales y medidas para reforzar la seguridad ciudadana frente a lo que consideran inmigración masiva. Reformas educativas y defensa de valores tradicionales : plantean medidas para eliminar lo que consideran adoctrinamiento ideológico en las aulas, garantizar neutralidad educativa, defender la educación concertada y diferenciada, y promover la familia frente a políticas de género que rechazan.

: plantean medidas para eliminar lo que consideran adoctrinamiento ideológico en las aulas, garantizar neutralidad educativa, defender la educación concertada y diferenciada, y promover la familia frente a políticas de género que rechazan. Políticas de vivienda enfocadas en españoles y lucha contra la okupación : su plan de vivienda incluye liberar más suelo, construir vivienda protegida, reducir impuestos vinculados a la edificación y tolerancia cero con la okupación, expulsando okupas en 24 horas y dando prioridad de acceso a españoles.

: su plan de vivienda incluye liberar más suelo, construir vivienda protegida, reducir impuestos vinculados a la edificación y tolerancia cero con la okupación, expulsando okupas en 24 horas y dando prioridad de acceso a españoles. Reducción del tamaño político y regeneración institucional: una propuesta reiterada es reducir de forma drástica el gasto político, incluso planteando la bajada del número de escaños en la Asamblea de 65 a 33 para recortar la industria política, eliminar organismos autonómicos y suprimir subvenciones a partidos y sindicatos.

Medias estrella del Partido Socialista

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, presentó su programa electoral estructurado en torno al acrónimo CUIDA, que define cinco pilares fundamentales: Compromiso, Universalidad, Igualdad, Dignidad y Arraigo. De esta manera, las medidas estrella que defienden son:

Refuerzo de los servicios públicos de calidad : el PSOE pone especial énfasis en consolidar y mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales en toda la región, defendiendo su universalidad y accesibilidad como pilares para avanzar en igualdad.

: el PSOE pone especial énfasis en consolidar y mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales en toda la región, defendiendo su universalidad y accesibilidad como pilares para avanzar en igualdad. Igualdad y dignidad social : su programa articula medidas para combatir la desigualdad, promover la igualdad de oportunidades y garantizar la dignidad de todas las personas, especialmente de colectivos vulnerables, como parte de los valores centrales de su proyecto.

: su programa articula medidas para combatir la desigualdad, promover la igualdad de oportunidades y garantizar la dignidad de todas las personas, especialmente de colectivos vulnerables, como parte de los valores centrales de su proyecto. Protección y mejora del empleo : proponen políticas activas de empleo, apoyo a trabajadores y trabajadoras, impulso a la formación profesional y estímulos para la creación de empleo estable y de calidad, con especial atención a los jóvenes y al empleo femenino.

: proponen políticas activas de empleo, apoyo a trabajadores y trabajadoras, impulso a la formación profesional y estímulos para la creación de empleo estable y de calidad, con especial atención a los jóvenes y al empleo femenino. Apoyo a la vivienda y freno a la especulación : incluyen medidas para facilitar el acceso a la vivienda, contener el precio del alquiler y actuar contra la especulación inmobiliaria, defendiendo políticas que hagan la vivienda más asequible y accesible.

: incluyen medidas para facilitar el acceso a la vivienda, contener el precio del alquiler y actuar contra la especulación inmobiliaria, defendiendo políticas que hagan la vivienda más asequible y accesible. Desarrollo económico sostenible y cohesión territorial: el PSOE apuesta por un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con sostenibilidad, reforzando la cohesión entre zonas urbanas y rurales y apoyando sectores estratégicos de la economía extremeña.

Las principales medidas de Unidas por Extremadura

Irene de Miguel, candidata de nuevo en la coalición Unidas por Extremadura, presentó su programa electoral con 850 medidas, pero durante la campaña electoral ha incidido en estos compromisos: