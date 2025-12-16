Las claves del programa de Vox para las elecciones de Extremadura 2025: bajada radical de impuestos, rechazo a la inmigración masiva...

Óscar Fernández, candidato de Vox, ha presentado su programa electoral para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura bajo el lema "Sentido Común".

Resumimos sus principales puntos.

Crítica al bipartidismo y lucha contra la corrupción

Vox sitúa en el centro de su discurso el fin del bipartidismo, al que acusa de estafa, corrupción y abandono de Extremadura. Denuncia la ruptura del acuerdo de gobierno con el PP en 2024 y se compromete a:

Aplicar tolerancia cero con la corrupción , perseguir judicialmente los casos y recuperar fondos.

, perseguir judicialmente los casos y recuperar fondos. Derogar las leyes "ideológicas" aprobadas por la izquierda y consolidadas, según ellos, por el PP, incluyendo las leyes de Memoria Histórica y de género.

aprobadas por la izquierda y consolidadas, según ellos, por el PP, incluyendo las leyes de Memoria Histórica y de género. Combatir el "fanatismo climático" que, según el programa, amenaza al mundo rural y a sectores como la caza.

Infraestructuras y transporte: acabar con la "marginación"

El programa afirma que Extremadura ha sido sistemáticamente marginada en inversiones. Sus medidas clave incluyen:

Mejora urgente de la red viaria y refuerzo de la seguridad en tramos peligrosos.

y refuerzo de la seguridad en tramos peligrosos. Exigir al Gobierno nacional la efectiva llegada del AVE a Extremadura para 2030 (no 2034), la construcción de la A-58 (Cáceres-Badajoz) y la recuperación de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata .

. Oposición frontal a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Garantía del suministro de agua mediante nuevas obras hidráulicas y modernización de regadíos.

Sanidad y servicios públicos: por un sistema nacional

Vox critica el deterioro sanitario y propone:

Superar el modelo autonómico para crear un Sistema Nacional de Salud único y coordinado .

. Auditar y reducir el "despilfarro político" para reinvertir en sanidad.

Medidas urgentes para reducir listas de espera , reabrir servicios como Angiología en el Hospital de Cáceres, y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios.

, reabrir servicios como Angiología en el Hospital de Cáceres, y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios. Defender la vida desde la concepción , proteger la objeción de conciencia y ofrecer apoyo integral a embarazadas.

, proteger la objeción de conciencia y ofrecer apoyo integral a embarazadas. Prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales.

Educación: Calidad y libertad frente al "adoctrinamiento"

El programa propone "desterrar el adoctrinamiento" y garantizar la libertad de las familias:

Expulsar actividades "ideológicas" de las aulas y garantizar la neutralidad. Requerir consentimiento paterno para charlas de asociaciones externas e impedir la implantación de estrategias LGTBI o de "perspectiva de género" en los colegios .

de las aulas y garantizar la neutralidad. para charlas de asociaciones externas e . Recuperar la cultura del esfuerzo y el mérito.

Homologar los salarios docentes al promedio nacional y defender la educación concertada y la diferenciada .

. Apoyo económico a las familias: comedor escolar gratuito para familias con menos recursos, bonos para deporte y cultura, y deducciones por gastos educativos.

Defensa del mundo rural, tradiciones y caza

Vox se posiciona como defensor de la España rural frente al "globalismo":

Oponerse a la “criminalización” del campo derivada de la Agenda 2030 y el "ecologismo radical".

Impulsar el regadío de Tierra de Barros, paralizado según el programa por PP y PSOE.

Flexibilizar las limitaciones de la Red Natura 2000 para compatibilizar conservación y actividad tradicional.

Defender la caza y la tauromaquia como tradiciones esenciales , simplificando trámites y promoviendo su valor ambiental y económico.

, simplificando trámites y promoviendo su valor ambiental y económico. Promover las tradiciones y fiestas locales y oponerse a la consolidación de prácticas culturales foráneas, como la "fiesta del cordero".

Sector primario y producto extremeño

El programa aboga por proteger al sector agrícola y ganadero:

Recha zar la reforma de la PAC 2028-2034 y las políticas del Pacto Verde Europeo.

Luchar contra la competencia desleal de productos extracomunitarios, exigiendo cláusulas espejo y controles en frontera.

Reducir la “losa burocrática” para agricultores y ganaderos.

Impulsar un Plan Nacional del Agua y un Plan Nacional del Lobo, con control cinegético y compensaciones a ganaderos.

Trabajo, reindustrialización y soberanía energética

Vox propone un modelo energético contrario al "fanatismo climático":

Defender la central nuclear de Almaraz , exigir su no cierre y eliminar la "ecotasa".

, exigir su no cierre y eliminar la "ecotasa". Derogar la Ley de Cambio Climático y facilitar la explotación de recursos naturales.

y facilitar la explotación de recursos naturales. Reindustrializar Extremadura, simplificar trámites para empresas y fomentar la Formación Profesional Dual.

Reducir impuestos que "ahogan" a familias y empresas.

Fin del despilfarro político y regeneración institucional

Se comprometen a una reducción drástica del gasto político:

Reducir el tamaño del Gobierno (consejerías, altos cargos, asesores) y el número de diputados autonómicos, suprimir organismos "superfluos" como la AEXCID, observatorios de cambio climático o contra la discriminación, y el Instituto de Memoria Histórica.

Eliminar subvenciones a partidos, sindicatos, patronal y ONG.

Bajada radical de impuestos y supresión de burocracia

La propuesta fiscal es uno de los ejes centrales:

Llevar a cabo la " mayor rebaja fiscal de la historia" en la región.

en la región. Simplificar y reducir el IRPF autonómico, estableciendo un mínimo exento de 22.000€ y tipos reducidos.

Eliminar la “ecotasa” y bonificar al 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Reducir o eliminar tributos propios y tasas autonómicas.

Prioridad nacional, seguridad y rechazo a la inmigración masiva

Este capítulo enfatiza el control migratorio y la seguridad:

Repatriar inmigrantes ilegales, a quienes vivan de ayudas y deportar a quienes delincan o impongan "culturas incompatibles" como el islamismo .

. Establecer prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y servicios públicos.

Cerrar centros de acogida de inmigrantes ilegales, oponerse a la construcción de mezquitas y suprimir programas de enseñanza de lengua árabe y prohibir vestimentas islámicas en edificios públicos si atentan contra la dignidad de la mujer.

Vivienda: acceso a la propiedad y alquiler asequible

Para enfrentar la "emergencia habitacional", proponen:

Ampliar el suelo disponible y acelerar los procesos de transformación urbanística.

Rebajar impuestos vinculados a la edificación y transmisión de viviendas (ITP, AJD).

y transmisión de viviendas (ITP, AJD). Construir masivamente vivienda protegida para familias españolas .

. Tolerancia cero con la okupación , con expulsión en 24 horas.

, con expulsión en 24 horas. Establecer prioridad nacional en el acceso a vivienda social y protegida.

Familia y natalidad frente a la emergencia demográfica

La familia se presenta como el centro de las políticas públicas: