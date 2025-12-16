El programa del PSOE para elecciones de Extremadura 2025 resumido en 10 puntos clave

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, presentó en Mérida su hoja de ruta electoral: el Programa de Compromisos, que contiene 547 medidas para los comicios del 21 de diciembre. Bajo el lema "Hazlo por Extremadura", estructurado en torno al acrónimo CUIDA, que define cinco pilares fundamentales: Compromiso, Universalidad, Igualdad, Dignidad y Arraigo. El documento plantea una hoja de ruta para la comunidad autónoma tras lo que describe como "dos años de retrocesos", bajo el gobierno del Partido Popular.

En este artículo haremos un resumen de los puntos principales del programa, pero se puede consultar al completo en la web del PSOE extremeño.

Compromiso con el bienestar

El primer bloque se centra en recuperar y fortalecer lo público como eje del bienestar. Las propuestas clave incluyen:

Carta Extremeña de Bienestar y Ley de Mínimos Garantizados: blindar por ley el acceso universal a sanidad, educación y cuidados . Establecer tiempos máximos de espera.

. Establecer tiempos máximos de espera. Compromiso con la Juventud: un pacto generacional que aborde la emancipación con la construcción de 1.000 viviendas asequibles y la rehabilitación de 5.000 viviendas vacías en entornos rurales . También se propone un programa de emprendimiento joven con financiación autonómica, becas-salario jóvenes para opositar y un Plan de Salud Mental Juvenil .

y la . También se propone un programa de con financiación autonómica, becas-salario jóvenes para opositar y un . Transición energética justa : asegurar que la riqueza generada por las renovables revierta en la región mediante una Ley de Retorno Industrial y un nuevo Impuesto sobre la Huella Territorial Energética .

: asegurar que la riqueza generada por las renovables revierta en la región mediante una Ley de Retorno Industrial y un nuevo . Administración moderna y cercana: simplificación de trámites , aplicación de Inteligencia Artificial y dignificación del empleo público.

, aplicación de Inteligencia Artificial y dignificación del empleo público. Territorio y cohesión: Un Mapa de Igualdad Territorial para corregir desequilibrios, un plan contra la despoblación y una red de transporte intercomarcal mejorada .

. Cuidados y dependencia: blindar el carácter 100% público de la ayuda a domicilio y teleasistencia , y una Ley de Derechos de las Personas Mayores.

, y una Ley de Derechos de las Personas Mayores. Gobierno abierto y democracia fuerte: Agenda de gobierno abierto, rendición de cuentas comarcal y una estrategia contra los discursos de odio.

Una economía para las personas

Los socialistas proponen un cambio de modelo productivo que ponga la economía al servicio del territorio y las personas:

Transformación productiva : estrategia para conectar energía, industria y tecnología, creando clusters verdes y de digitalización.

: estrategia para conectar energía, industria y tecnología, creando clusters verdes y de digitalización. Apoyo a PYMES, autónomos y Economía Social: plan de simplificación administrativa, fondos de innovación y modernización de polígonos industriales .

. Economía del bienestar y cuidados: reconocer el sector de los cuidados como estratégico, con programas para dignificar a las personas cuidadoras .

. Turismo sostenible y cultura: impulso a una marca cultural, turismo senior activo y rehabilitación de patrimonio.

y rehabilitación de patrimonio. Sector primario sostenible: apoyo al relevo generacional , industrialización local de productos y defensa de la dehesa y la ganadería.

, industrialización local de productos y defensa de la dehesa y la ganadería. Empleo digno: reducir la tasa de paro a la media nacional y un pacto de rentas para elevar el salario medio extremeño.

y un pacto de rentas para extremeño. Fiscalidad justa: recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre viviendas vacías de grandes tenedores, y reforma progresiva del IRPF autonómico con nuevas reducciones.

Igualdad

La igualdad de género se presenta como una prioridad transversal, con la recuperación de la Consejería de Igualdad como símbolo:

Ley de Paridad para garantizar presencia equilibrada en órganos públicos y empresas.

para garantizar presencia equilibrada en órganos públicos y empresas. Tolerancia cero contra la violencia machista : refuerzo de servicios 24/7, puntos violeta rurales.

: refuerzo de servicios 24/7, puntos violeta rurales. Corresponsabilidad: Ley del Tiempo y la Conciliación, y fortalecimiento de la red pública de cuidados.

Igualdad en Empleo y Educación: plan de emprendimiento femenino rural, incentivos a la contratación de mujeres y promoción de vocaciones STEM entre niñas.

entre niñas. Salud con perspectiva de género: revisión de la salud sexual y reproductiva, garantía de la IVE en la red pública y protocolos para evitar retrasos diagnósticos en mujeres.

Juventud

Emancipación: avales jóvenes al 100% para compra y alquiler , y un parque público de vivienda joven.

, y un parque público de vivienda joven. Educación y FP: modelo de FP conectado al territorio, incremento de becas y ciclos en sectores estratégicos como IA o Big Data .

. Retorno del talento: plan con incentivos para empresas que contraten a jóvenes retornados y oficinas comarcales de retorno.

Educación, ciencia e innovación

Educación infantil 0-3 gratuita y universal (3.000 nuevas plazas públicas), gratuidad de comedores y libros de texto, y refuerzo de la escuela rural.

Equiparación salarial de los docentes con la media nacional, reducción de ratios y un sistema de IA para reducir la burocracia docente.

Desarrollo de una FP dual conectada al territorio, y marcos estables de financiación para la Universidad de Extremadura (UEx).

Sanidad y servicios sociales

Pacto por la Sanidad, refuerzo de Atención Primaria , ley que establezca tiempos máximos de espera y finalización de infraestructuras hospitalarias pendientes.

, ley que establezca tiempos máximos de espera y finalización de infraestructuras hospitalarias pendientes. Pacto y Plan Integral de Salud Mental con especial atención a la población infanto-juvenil.

con especial atención a la población infanto-juvenil. Dependencia y mayores: garantizar la valoración y el programa de atención en menos de 180 días .

. Discapacidad: plan de choque para eliminar listas de espera en valoración y garantizar el derecho a la atención temprana.

Infancia y Deporte: Ley de Familias, plan contra la pobreza infantil, y bonos deportivos para familias con rentas bajas.

Vivienda

Vivienda asequible: los socialistas apuestan por que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a vivienda. Construcción de 1.000 viviendas a 90.000€ y rehabilitación de 5.000 viviendas vacías en zonas rurales.

Regulación y garantías: recuperación del impuesto a viviendas vacías de grandes tenedores, regulación del alquiler de temporada y avales públicos.

y avales públicos. Vivienda joven: aval joven, registro de alojamientos asequibles para estudiantes y construcción de residencias en suelo público.

Programa urgente de rehabilitación energética y deducciones fiscales por obras de eficiencia.

Transición ecológica justa

Proponen una transición que una energía, agua, agricultura y bienestar.

Energía y movilidad: apuesta por el hidrógeno verde , renovación del parque móvil hacia emisiones cero y apoyo al taxi rural .

, renovación del parque móvil hacia emisiones cero y . Comunidades energéticas: apoyo a que municipios y ciudadanos generen y consuman su propia energía renovable .

. Agua: modernización de regadíos y nuevas infraestructuras hídricas.

y nuevas infraestructuras hídricas. Territorio y prevención: creación de un Consorcio Regional de Prevención y Extinción de Incendios , gestión forestal en 100.000 ha anuales y un Fondo de Rescate de 40 millones para agricultores y ganaderos afectados por contingencias climáticas.

, gestión forestal en 100.000 ha anuales y un Fondo de Rescate de 40 millones para agricultores y ganaderos afectados por contingencias climáticas. Plan Estratégico de la Caza que garantice su sostenibilidad y función social.

Cohesión territorial y movilidad

Red de transporte intercomarcal con horarios adaptados, “Bono Único Extremadura” y transporte público a demanda en zonas de baja densidad.

con horarios adaptados, “Bono Único Extremadura” y transporte público a demanda en zonas de baja densidad. Fibra o 5G en todos los municipios antes de 2030 y bonos sociales de conectividad.

y bonos sociales de conectividad. Apoyo a los municipios: Ley de Gobernanza Pública, Fondo de Innovación Municipal y asistencia técnica estable para pequeños ayuntamientos.

Identidad, cultura y comunidad

La cultura se plantea como derecho y herramienta de cohesión: