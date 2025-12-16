Los puntos clave del programa del PP para elecciones de Extremadura 2025: impuestos, sanidad, vivienda...

Inmersos ya en la campaña electoral de las próximas elecciones al parlamento extremeño, el Partido Popular de Extremadura ha presentado su programa electoral bajo el lema "Más confianza, más Extremadura".

La presidenta María Guardiola se dirige a los extremeños con la intención de revalidar su mandato haciendo un balance de los dos años y medio de gobierno con nuevas propuestas para la próxima legislatura. Estas son las claves de su oferta política.

Repasamos los puntos más relevantes del programa, pero puede consultarse al completo en la web del partido.

Economía y empleo

Reducción de impuestos : nuevas reducciones en el IRPF y ampliación de los tipos reducidos en el Impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales.

: nuevas reducciones en el IRPF y ampliación de los tipos reducidos en el Impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales. Apoyo a autónomos y PYMES : mejoras en la "Tarifa cero" para autónomos que complementa la tarifa plana de 80 euros del gobierno central. Ayudas a la contratación y programas de consolidación. Nuevo programa “coste cero de tu baja” para cubrir la Seguridad Social de los autónomos de baja durante los dos primeros meses de enfermedad.

: mejoras en la "Tarifa cero" para autónomos que complementa la tarifa plana de 80 euros del gobierno central. Ayudas a la contratación y programas de consolidación. Nuevo programa para cubrir la Seguridad Social de los autónomos de baja durante los dos primeros meses de enfermedad. Atracción de inversión: incentivos y subvenciones a fondo perdido para empresas que se implanten en Extremadura , planes estratégicos para industria, economía circular industrial y desarrollo de suelo industrial y tecnológico.

, planes estratégicos para industria, economía circular industrial y desarrollo de suelo industrial y tecnológico. Programa “Nómadas digitales” para atraer a trabajadores en remoto que se instalen en la región.

Sanidad y servicios sociales

Atención primaria: blindar el 20% del presupuesto sanitario para atención primaria , con el objetivo de acabar en el 25%, reducir ratios y ampliar la cartera de pruebas.

, con el objetivo de acabar en el 25%, reducir ratios y ampliar la cartera de pruebas. Listas de espera: continuar con la “lista 0” para sospechas oncológicas y reducir tiempos .

. Infraestructuras: segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, reforma del Hospital de Badajoz y nuevo PET-TAC en Cáceres .

. Dependencia y discapacidad: ampliación de ayudas a domicilio, unidad especializada de ELA y mejora de la accesibilidad.

Educación

Bajada de ratios : reducir de 25 a 22 alumnos en Primaria y de 30 a 25 en ESO progresivamente.

: reducir de 25 a 22 alumnos en Primaria y de 30 a 25 en ESO progresivamente. Profesorado: subida salarial , carrera profesional docente y plan de apoyo a la escuela rural.

, carrera profesional docente y plan de apoyo a la escuela rural. FP y Universidad: impulso a la formación profesional dual, financiación estable para la Universidad de Extremadura y becas de movilidad.

y becas de movilidad. Digitalización y lenguas: programas de vocaciones STEM, acreditación de idiomas y nueva app de Rayuela de comunicación entre familias y centros.

Vivienda y mundo rural

Acceso a la vivienda: Plan de Vivienda 2026-2030, Aval Joven, Bono Alquiler Joven y construcción de más de 3.000 viviendas protegidas .

. Agricultura y ganadería: simplificación burocrática, apoyo al relevo generacional, modernización de regadíos y defensa de la PAC.

Lucha contra la despoblación: “Vale Rural” para emprendedores, ayuda a municipios pequeños y políticas demográficas activas.

Infraestructuras y transporte

Conexiones: nuevas autovías con colaboración público-privada , finalización de la Ronda Oeste de Cáceres y mejora de la autovía A-66.

, finalización de la Ronda Oeste de Cáceres y mejora de la autovía A-66. Ferrocarril y aeropuertos: puesta en servicio de la terminal de mercancías en Cáceres y ampliación de frecuencias en el aeropuerto de Badajoz.

y ampliación de frecuencias en el aeropuerto de Badajoz. Transporte público rural: digitalización y defensa de las rutas actuales.

Igualdad, jóvenes y cultura

Conciliación: gratuidad de 0-3 años , ayudas a la flexibilidad horaria y registro de familias monoparentales.

, ayudas a la flexibilidad horaria y registro de familias monoparentales. Juventud: VIII Plan de Juventud con 530 millones de euros, ayudas a vivienda y emancipación .

. Cultura y turismo: marca gastronómica única, “Extremadura Art Project”, Red de Teatros y apoyo al flamenco.

Deporte: calendario deportivo inclusivo, “receta deportiva” en atención primaria y apoyo a deportistas de élite.

Transformación digital y administración