El PP denuncia el robo de 124 votos por correo en un pueblo de Badajoz

La denuncia del PP que llega en la víspera de que termine la campaña electoral mañana viernes y en medio del cerco político y judicial que se extiende sobre el gobierno y el PSOE.

La Guardia Civil investiga tres robos en las oficinas de Correos de la localidad de localidades de Badajoz. Uno es el de la oficina de Fuente de Cantos, que se investiga el robo de 14.000 euros de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos y 124 votos emitidos por Correos.

También en el intento de robo en Torremejía (Badajoz, 2.233 habitantes) y Santa Amalia (Badajoz, 3.913 habitantes), en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este jueves al ministerio de Interior que despliegue "todos los medios necesarios" para investigar el robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños y para evitar que vuelva a producirse.

En un mensaje a través de X, Tellado ha calificado lo sucedido como "un hecho de enorme gravedad". "Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos", ha reclamado.

Según Tellado, "alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado" de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

"En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", ha añadido el secretario general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, ha publicado por su parte un vídeo en X en el que afirma que el robo se ha producido en Fuente de Cantos, en Bienvenida (Badajoz, 2.018 habitantes) y en Calzadilla de los Barros (Badajoz, 687 habitantes).

"Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", ha apuntado Guardiola, favorita para ganar los comicios, quien ha afirmado que "alguien" quiere que los extremeños no tengan derecho a decidir.