Encuentran quemada la caja fuerte robada con votos y dinero en Fuente de Cantos (Badajoz)

La Junta Electoral ha comunicado que permitirá volver a votar a los 124 afectados por la sustracción de la caja fuerte con sus votos.

La caja fuerte sustraída de la oficina de Correos de Fuente de Cantos contenía 14.000 euros y 124 votos

La Guardia Civil ha localizado completamente calcinada la caja fuerte robada durante la madrugada en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), que contenía dinero en efectivo y los 124 votos emitidos por correo para las elecciones del 21-D. El hallazgo se ha producido en las inmediaciones del municipio, donde los agentes han encontrado el armazón metálico destruido y los sobres de votación esparcidos por la zona. El dinero había desaparecido en su totalidad.

El robo forma parte de una serie de asaltos ocurridos en la provincia. Esa misma noche también se registraron sustracciones de artículos comerciales y material de oficina en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía.

Tras activarse la alarma en la oficina de Fuente de Cantos, Correos dio aviso inmediato a la Guardia Civil, que se desplazó al lugar y relacionó lo ocurrido con otros hechos delictivos registrados en la región en fechas recientes.

En un comunicado, Correos ha informado de que la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha autorizado que los 124 electores afectados puedan volver a votar. La resolución establece que "se autoriza la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y puedan emitir nuevamente su voto por correo". Además, la Junta Electoral de Extremadura ha habilitado un sistema específico para asegurar que todos los afectados puedan ejercer su derecho sin perjuicio.

El PP ha reclamado la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del presidente de Correos, Pedro Saura. Los populares exigen explicaciones sobre el robo y sobre las garantías del proceso electoral en Extremadura, que celebra elecciones autonómicas este domingo.

