La caja fuerte sustraída de la oficina de Correos de Fuente de Cantos contenía 14.000 euros y 124 votos

La caja fuerte sustraída esta madrugada de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) contenía 14.000 euros y 124 votos emitidos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura de este domingo, 21 de diciembre, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Junto al robo en la oficina de Fuente de Cantos, también se han producido robos esta madrugada en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía, hechos que investiga la Guardia Civil tras las denuncias interpuestas.

Del mismo modo, este cuerpo ha indicado que ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos en los municipios pacenses de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana.

Por su parte, en un comunicado, Correos ha dado a conocer que en las oficinas de Santa Amalia y Torremejía sólo se ha sustraído artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo.

Tras activarse la alarma, la empresa postal avisó de inmediato a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y "ha vinculado el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero".

La investigación está en curso y Correos ha facilitado toda la información disponible a la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, después de comunicar los hechos a la Junta Electoral Provincial de Badajoz, Correos está pendiente de la decisión que adopte con el objeto de "garantizar el derecho al voto de los electores afectados" e informará puntualmente de la decisión adoptada por la Junta Electoral.