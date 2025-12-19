Qué ha pasado con los votos robados de Extremadura y por qué la Guardia Civil apunta a delincuencia común

A escasos días de la celebración de las elecciones de Extremadura, al margen de la campaña electoral, son varios los contratiempos que han surgido en la región. Y es que la Guardia Civil encontró la pasada madrugada del jueves en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) la caja fuerte con los votos emitidos por correo. Una caja que contenía 14.000 euros, algunos décimos de lotería y 124 votos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura. Además, se han denunciado otro tipo de robos en las propias oficinas de Correos.

Ahora, mientras el partido popular habla de "robo de la democracia", la Junta Electoral de Extremadura trabaja para que los vecinos afectados puedan ejercer su derecho a voto. En consecuencia, han creado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega inmediata de las papeletas.

No obstante, la Guardia Civil habla de "delincuencia común", ya que señalan que el objetivo real de los delincuentes era el dinero sustraído. Esto último, las autoridades lo relacionan con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región.

Los 124 votos por correo emitidos

Los sobres que se han calcinado en el interior de la caja fuerte, en concreto 124, procedían del voto por correo. Sin embargo, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil ha expresado que este tipo de robos son muy "normales", porque se trata de lugares donde hay dinero.

Ahora, los populares reclaman una comparecencia "urgente" en el Congreso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del presidente de Correos, Pedro Saura. Todo ello por la insinuación de un supuesto "pucherazo". Una idea que, desde el partido popular, han tratado de alimentar, sobre todo, la candidata del PP, María Guardiola, afirmando en un vídeo que alguien quiere que los extremeños no tengan "derecho a decidir".

La investigación está en curso y Correos se encuentra facilitando a la Guardia Civil toda la información disponible para esclarecer los hechos.