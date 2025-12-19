ELECCIONES EXTREMADURA

María Guardiola mantiene que el robo de votos es denunciable: "Es inédito que desaparezcan votos a tres días de unas elecciones"

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección ha asegurado que se "ha robado la democracia" pese a las conclusiones de la Guardia Civil.

Qué ha pasado con los votos robados de Extremadura y por qué la Guardia Civil apunta a delincuencia común

El PP siembra la duda del 'pucherazo' ante un PSOE que ve una cortina de humo para tapar el "nerviosismo" de Guardiola

Encuentran quemada la caja fuerte robada con votos y dinero en Fuente de Cantos (Badajoz)

Pilar Lara

Madrid |

"Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de los extremeños", ha asegurado este viernes La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección en las elecciones autonómicas, María Guardiola, en declaraciones a los medios.

"Esto es denunciable, y no solo por el PP, sino que deberíamos haber salido todos a denunciarlo", ha defendido la candidata del PP.

La Guardia Civil ya ha concluido que los autores fueron delincuentes comunes que aspiraban a hacerse con los 14.000 euros que había en la caja fuerte, pero Guardiola no le ha quitado gravedad. "Si es que las conclusiones dan igual cuáles sean", ha afirmado en declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres), donde arrancó el cierre de campaña.

El fantasma del 'pucherazo'

Al ser preguntada por si ha sido imprudente al agitar el fantasma de un pucherazo y afirmar que "nos están robando la democracia", Guardiola ha replicado que "claro" que mantiene esta declaración porque "es inédito que en una democracia" como la española "desaparezcan votos a tres días de unas elecciones".

Guardiola cerrará la campaña sin Feijóo

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, cerrará la campaña con una zambombá flamenca en Badajoz tras recorrer los principales municipios de Extremadura.

La dirigente del PP ha optado por una agenda con perfil bajo de cara a los medios de comunicación y sin la presencia del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que concluyó su participación en la campaña este pasado martes, ni de los barones del PP.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer