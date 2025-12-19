El PP siembra la duda del 'pucherazo' ante un PSOE que ve una cortina de humo para tapar el "nerviosismo" de Guardiola

El PP denuncia que el sistema puede haber sido vulnerado. La Guardia Civil informó posteriormente que la principal hipótesis es la delincuencia común, y el dinero era el objetivo de los ladrones. El PSOE ha salido en tromba a acusar a los populares de alimentar un "bulo trumpista" para desviar la atención del "nerviosismo" de su candidata, María Guardiola, y tapar polémicas internas.

El cruce comenzó después de que los populares exigieran explicaciones al Gobierno por el robo en Correos, una empresa pública dependiente de Transportes. Desde el PSOE, el ministro Félix Bolaños ha reprochado al PP su estrategia, advirtiendo de que busca dejar "una sombra de duda" sobre el proceso electoral "es trumpismo puro".

Según la Guardia Civil, la caja habría sido forzada con una lanza térmica. Se encontró calcinado y en los alrededores había sobres quemados que podrían corresponder a los votos sustraídos.

El robo se produjo en plena madrugada en la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Además del material electoral, los ladrones se llevaron dinero en efectivo y la operación se investiga en relación con otros robos recientes en la provincia.

La Junta Electoral Provincial de Badajoz ya ha autorizado que los 124 afectados puedan volver a votar mediante la emisión de duplicados de la documentación electoral. Correos ha desplegado un dispositivo extraordinario para contactar con ellos de inmediato.

Guardiola, señalada por el PSOE

Para los socialistas, la reacción del PP buscaba eclipsar el hecho que, aseguran, marcaba la campaña: la negativa de María Guardiola a participar en el debate electoral de RTVE, al que acudirán el resto de candidatos. En el PSOE lo interpretan como una muestra de "nerviosismo" ante el riesgo de cometer errores y poner en peligro las expectativas de victoria.

Fuentes socialistas acusan además al PP de intentar tapar polémicas recientes que afectan a la candidata por los casos de acoso que rodean a su entorno, la citación judicial a Feijóo en el caso de la DANA o la presión creciente de Vox, partido al que Guardiola quiere evitar depender, pero que la ha descolocado en varios frentes de campaña.

"Menos conspiraciones y más explicaciones", reclaman desde el PSOE, que insiste en que la candidata debe aclarar por qué protegió, dicen, al alcalde de Navalmoral de la Mata denunciado por un caso de violencia machista.

El PP, entre la denuncia y el cálculo electoral

Los populares, por su parte, sostienen que el robo debe ser aclarado por el Gobierno dada su gestión sobre Correos. La campaña de Guardiola, que adelantó las elecciones tras no sacar adelante los presupuestos, se ha desarrollado bajo la estrategia de evitar riesgos en la fase final, especialmente después de que Feijóo enfriara las expectativas de una mayoría absoluta.