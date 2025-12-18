El PSOE califica como "conspiranoia trumpista" el supuesto robo de votos denunciado por el PP: "Un clásico en ellos"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tachado de "conspiranoia trumpista" y "totalmente irresponsable" las acusaciones del PP sobre un supuesto robo de votos por correo en Extremadura. Durante una visita a una cooperativa de miel en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), dentro de su jornada electoral, el ministro criticó que los populares "siembren dudas" sobre la fortaleza del sistema democrático cada vez que se acerca una cita electoral.

Bolaños ha asegurado que esta reacción es "un clásico en ellos" y la enmarcó en "una técnica de la ultraderecha superhabitual en España y en otros países". Ante ese clima de desconfianza, llama a "toda la gente de izquierda de Extremadura" a acudir masivamente a votar este domingo para reafirmar el compromiso con una "democracia limpia".

Mientras continúa la polémica, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha despejado el camino para que los 124 afectados por el robo de votos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos puedan volver a ejercer su derecho. El organismo ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral para que los electores emitan nuevamente su voto por correo, según informó Correos.

La empresa pública ya ha comenzado a contactar con los afectados y ha desplegado un dispositivo extraordinario para entregar la documentación y admitir los votos a través de los carteros de forma inmediata.

El robo se produjo durante la madrugada, cuando los delincuentes se llevaron de la oficina de Fuente de Cantos una caja fuerte con dinero en efectivo y los 124 votos ya emitidos. Esa misma noche también se registraron robos en oficinas de Santa Amalia y Torremejía. Tras la activación de la alarma, Correos dio aviso a la Guardia Civil, que vinculó el suceso a otros delitos recientes en la región relacionados con la sustracción de dinero.

La caja fuerte apareció horas después completamente calcinada en las inmediaciones del municipio. El efectivo había desaparecido y los sobres de votación estaban esparcidos alrededor del punto del hallazgo.