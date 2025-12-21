Cómo saber dónde votar en las elecciones en Extremadura 2025

Este domingo 21 de diciembre las extremeñas y extremeños podrán depositar su voto en las urnas para decidir a los 65 diputados que conformarán la Asamblea de Extremadura durante los próximos cuatro años. Se elegirán 29 diputados por la provincia de Cáceres y 36 diputados por la provincia de Badajoz.

A continuación, te contamos cómo consultar en qué colegio y mesa electoral te ha tocado.

Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar

Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones del 21 de diciembre:

La tarjeta censal : este documento lo envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector. En ella aparece el nombre y dirección del elector, el lugar donde debe votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrá votar.

: este documento lo envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector. En ella aparece el nombre y dirección del elector, el lugar donde debe votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrá votar. Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral : a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo y te indicarán el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.

: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo y te indicarán el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232. A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos: Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Censo electoral’. A continuación verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 de diciembre de 2025’ y clicar en ‘Consulta de mesa y local’. Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

A la hora de ir a votar, cada persona tiene sus preferencias sobre a qué hora ir, aunque hay factores, como es el caso del tiempo, que condicionan mucho la decisión de cuándo ir a votar. Igualmente, siempre hay personas que prefieren votar a primera hora para quitárselo de encima, los que van después de ir a tomar un pincho con los amigos a media mañana y, por supuesto, los de última hora. Para los que eligen ir a última hora, os recordamos que los colegios electorales estarán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que se produce el cierre.