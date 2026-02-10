Familiares de las víctimas de Adamuz denuncian el robo de objetos personales de sus allegados

Más de uno opina que el egoísmo humano no puede llegar más lejos, que ya ha alcanzado su límite, pero están muy equivocados. Varias familias han denunciado el robo de objetos personales pertenecientes a sus seres queridos, como móviles, relojes o simplemente dinero de la cartera que aún se encontraba en los trenes accidentados en Adamuz.

El pasado 18 de enero, el descarrilamiento del tren Iryo con destino Madrid y el posterior choque del tren Alvia con destino Huelva provocaron la muerte de, hasta el momento, 46 personas. El dolor de los allegados se ha visto agravado por el pillaje de pertenencias que quedaron en el tren. Los familiares han denunciado públicamente la situación, asegurando que algunas pertenencias desaparecieron tras los hechos y durante las actuaciones posteriores.

Exigen responsabilidades

Servicios sanitarios auxiliando a las víctimas en Adamuz. | Getty Images

Según han manifestado varios afectados, entre los objetos sustraídos se encontrarían joyas, teléfonos móviles, documentación y otros objetos personales de valor sentimental, elementos que consideran fundamentales tanto para el recuerdo como para el proceso de duelo. La denuncia ha generado una profunda indignación entre los familiares, quienes aseguran sentirse doblemente golpeados: primero por la tragedia y después por lo que califican como un acto inhumano e insultante.

Este nuevo capítulo de indignación se suma al malestar generalizado de las familias, que ya habían criticado la gestión institucional tras el accidente y han mostrado su rechazo incluso a actos oficiales de homenaje por diferencias en cómo se ha abordado el duelo y la reparación emocional tras la tragedia.

Las familias han exigido una investigación sobre la gestión de la zona del siniestro para aclarar en qué momento se produjeron estas desapariciones de pertenencias y determinar responsabilidades.