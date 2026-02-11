El PP saca la baliza V16 al Congreso para reprochar a Marlaska: "300 millones en IVA que no irán al doctor Barbacid"

La obligatoriedad de la baliza luminosa V16 ha hecho presencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, ha sido la encargada de encender uno de estos dispositivos en el hemiciclo.

Lo ha hecho en un mensaje contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de generar "un circo de despropósitos" con la implantación del nuevo dispositivo y de imponer a los conductores un coste que ha cifrado en 300 millones de euros en concepto de IVA.

"Los ciudadanos ya han pagado la baliza y los 300 millones de impuestazo en IVA. Millones que no irán para el doctor Barbacid y para la lucha contra el cáncer. No irán para los enfermos de ELA", ha afirmado la parlamentaria popular, que ha augurado que el llamado "caso baliza" será "el nuevo caso Koldo del PSOE".

Vázquez cuestiona la utilidad y el procedimiento seguido para sustituir los tradicionales triángulos por la baliza V16 conectada. Ha asegurado que el Gobierno obliga a adquirir un modelo concreto y ha vetado otros y alerta de supuestos fallos de batería y visibilidad, además de criticar los cambios de criterio sobre la imposición de multas.

También ha pedido explicaciones sobre los informes técnicos que avalan la medida y pone en duda que el cambio responda exclusivamente a motivos de seguridad vial. "¿Quién gana con este cambio?", ha preguntado, para después señalar adjudicaciones y homologaciones que, a su juicio, beneficiarían a determinadas empresas.

La respuesta de Marlaska: "Estamos hablando de salvar vidas"

El ministro del Interior ha replicado acusando al PP de lanzar "falsedades" en un asunto que califica de "tan serio" como la seguridad vial. "Si no quiere que hable, no me pregunte, pero le diré: si habla, hable para decir verdades y no todas las falsedades que ha dicho".

Marlaska insiste en que la implantación de la baliza V16 tiene como objetivo evitar accidentes mortales. Ha señalado que cada año fallecen en España 25 personas al salir de sus vehículos para colocar los triángulos de emergencia en la carretera. "Estamos hablando de seguridad vial y estamos hablando de salvar vidas", ha subrayado.

El titular de Interior también ha apuntado que la normativa fue aprobada hace tres años en el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que contó, según dijo, con el aval de la Federación Española de Municipios y Provincias y de asociaciones de víctimas. Asimismo, reprocha al PP que en la Comisión de Seguridad Vial un diputado de su grupo alabara el sistema de balizas y su conectividad por contribuir a la seguridad.

"Mire, tómese en serio algo tan importante como salvar vidas. Carné por puntos, cinturón de seguridad, bajar la tasa de alcohol y, evidentemente, también la baliza", ha concluido.