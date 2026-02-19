Susana Díaz, sobre el proyecto de Rufián: "Nace muerto"

"Nace muerto", así se ha pronunciado la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en Por Fin sobre el proyecto político del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El independentista ha presentado en Madrid su propuesta de aglutinar a las fuerzas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales.

Sin embargo, según la socialista, es un proyecto "nada novedoso" y no le augura mucho recorrido, ya que "las propias fuerzas de izquierda nacionalistas le han dicho que 'nanai de la China'". También ha rechazado la calificación de "histórico", porque es algo que ya se ha vivido con anterioridad, por ejemplo con Movimiento Sumar, aunque esto es "súmame a mí que me voy a quedar fuera".

Díaz también ha cargado contra el toque "personalista" empleado por Rufián durante su discurso de presentación, que es "superior a cualquier otra cosa". Además, considera que la intención de Rufián es presentarle a Oriol Junqueras "sus credenciales". Asimismo, ha señalado que no puede calificar de "ofensiva" la propuesta, cuando la realidad es que ha tenido "sometido" al PSOE en los últimos años.

Ganar a Vox provincia a provincia

La propuesta de Rufián y Emilio Delgado, el dirigente de Más Madrid, consiste en "ganar a Vox provincia a provincia". Para ello, su propuesta se basa en que sea la fuerza de izquierdas con más votos la que se presente en cada circunscripción, para conseguir el mayor número de votos posibles.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda?", se preguntaba Rufián, al tiempo que deseaba que la derecha estuviera "tan fraccionada como la izquierda". Y comparaba: "No tiene ningún sentido que mi partido compita con Compromís en el País Valencià".

Por todo ello y porque no tiene "ni putas ganas" de que Santiago Abascal sea "ministro del Interior" ha pedido que las cúpulas de los partidos de izquierdas se sienten a negociar. Además, ha advertido que a la ultraderecha no la van a ganar con "discursos de puta madre", sino con eficacia y pragmatismo.