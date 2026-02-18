Reparto de provincias sin renunciar a las siglas: la gran propuesta de Rufián para la nueva izquierda y "ganar a Vox"

Gabriel Rufián ha presentado este miércoles su esperada propuesta para la organizar a la izquierda de cara a futuras citas electorales. Lo ha hecho junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en la Sala Galileo Galilei de Madrid durante un coloquio al que han acudido unas 500 personas.

La principal propuesta del portavoz de ERC ha estado relacionada con la "generosidad" y la unidad de la izquierda, señalando la importancia de que sea la candidatura con más respaldo electoral la que se presente en cada circunscripción para poder reunir así el mayor número de votos posibles y ganar a Vox provincia a provincia.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda?", se preguntaba un Rufián cuya apuesta por que las cúpulas de los partidos se sienten a negociar para decidir quién se presenta en cada una de las circunscripciones.

"Yo querría que la derecha estuviera tan fraccionada como la izquierda (…) Lo que pido es que se entienda que tenemos que competir con esta gente, ganar escaños provincia a provincia", señalaba el portavoz de ERC.

Rufián también pedía a las izquierdas que entendieran que "hay gente más preparada y arraigada al territorio que otros, y que quizás nosotros también podemos ayudar en esos territorios pidiendo el voto para esta gente".

El propio Rufián ha terminado poniendo un sencillo ejemplo de a lo que se refiere con esta propuesta: "Yo querría que en el País Valencià se presentara Compromís con ERC. No tiene ningún sentido que mi partido compita con Compromís en el País Valencià".

"Pido esto porque me parece que son lentejas. Es, nunca mejor dicho, sumar o no", ha sentenciado.

Frenar a Vox

Y es que uno de los principales objetivos que tiene la izquierda en las próximas electorales es frenar el auge de Vox. Rufián se ha mostrado muy contundente en cuanto a este tema asegurando que "no tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior".

El portavoz de ERC también ha asegurado que a la ultraderecha no la van a ganar con "discursos de puta madre" sino con eficacia y pragmatismo, por lo que defiende su modelo.

Sobre este tema ha hablado también Emilio Delgado, que ha destacado que a la ultraderecha no se la para con una "coalición de partidos", apostando por construir un bloque histórico en el plano político y cultural.