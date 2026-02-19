Feijóo asegura que no le tiene miedo al "talento" de Ayuso y que el objetivo es que trabajen juntos: "Ella en Sol y yo en Moncloa"

"El objetivo es que Ayuso en Sol y yo en Moncloa sigamos trabajando juntos", así de claro lo ha expresado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado sobre si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría arrebatarle el liderazgo del partido.

El líder del partido de la oposición afirma que no le teme al "talento" de la presidenta madrileña y que su manera de liderar el PP es "darle todo el protagonismo a todos aquellos que son buenos", como Ayuso o Juanma Moreno.

Durante más de una hora, Feijóo ha charlado en el podcast Act2ality con Daniela Macarena y Paula Muñoz no sólo de los temas de actualidad que marcan la agenda política como los presupuestos, la vivienda o la inmigración sino también de otros asuntos de la vida como su presencia en redes sociales o las dificultades de su profesión.

"Me consta que hay un célula en Moncloa dedicada a insultarme"

Feijóó no ha dudado en calificar a Pedro Sánchez como "el peor presidente del Gobierno de la historia" y lamenta que el contexto actual sea uno de los peores para ejercer la política en España ya que en vez de la natural discrepancia de recurre a la "persecución política" por pensar distinto. En este sentido asegura que en Moncloa "hay un célula, no sé si inteligente o no, insultándome y buscando todo lo que digo y descalificando todos los días".

Yo quiero sustituir a Sánchez y Vox me da la sensación de que me quiere sustituir a mí

El líder popular está convencido de que es la mejor opción para el votante de derechas y pide a los que dudan entre votarle a él o a Vox que se planteen si realmente quieren un cambio en el Gobierno porque si votan al PP "lo habrá". Feijóo afirma rotundamente que él lo quiere es "sustituir Pedro Sánchez" en la Moncloa, pero que Vox "me da la sensación de que me quiere sustituir a mí".

Crítica a la política de ayudas del Gobierno de Sánchez

Durante toda la charla son varios los asuntos por los que Feijóo critica las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente crítico ha sido con la gestión del tema de inmigración y se muestra partidario de la expulsión de inmigrantes que delincan y de endurecer la ley en este sentido.

Además no entiende la política de ayudas indiscriminadas como los 400 euros del bono cultural a los jóvenes o la bonificación universal del transporte y en este punto carga también contra los requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital y se pregunta "¿cómo es posible que haya 500.000 inmigrantes que lo cobren sin haber trabajado?".

En España es más fácil okupar una vivienda que comprarla

El presidente del Partido Popular ha abordado también el problema de la vivienda. Promete si gobierna rebajas fiscales a los jóvenes para comprar casa que supondrán un 60% menos de impuestos" y lamenta las políticas de gobiernos de izquierda en ayuntamientos como el de Barcelona que, a su entender, promueven la okupación. "En España es más fácil ocupar una vivienda que comprarla", afirma, Feijóo durante esta charla.

También se ha referido a las pensiones y al problema de sostenibilidad del sistema que plantea la jubilación de los llamados "boomers" (los nacidos entre 1946 y 1964 con edades comprendidas en la actualidad entre los 62 y 80 años). Sobre este asunto, Feijóo admite que es un momento "complicado" para sostener el sistema, pero se muestra seguro de que hay que garantizarlo.

No pretendo ser el rey de las redes sociales

Además de los grandes temas que afectan a la sociedad también Feijóo ha comentado algunos aspectos como su papel en las redes sociales y ha aprovechado para lanzar un dardo a Pedro Sánchez al afirmar que no pretende ser "el rey de las redes sociales", en clara referencia al gusto que le ha cogido el presidente del Gobierno a los vídeos en su cuenta de tik tok.

Sobre las redes sociales también confiesa el tipo de contenido que ve con su hijo en instagram, fundamentalmente vídeos de animales y de fútbol. Confiesa que no tienen mucho tiempo para ver películas o series, pero revela que la última que ha visto es 'Anatomía de un instante'.

Finaliza la charla señalando que la característica más importante que para él debe tener una persona es "el conocimiento".