Sánchez arropa a Yolanda Díaz en la semana clave por el futuro liderazgo del nuevo frente a la izquierda del PSOE

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han escenificado una imagen de sintonía total en el Ministerio de Trabajo, tras el acuerdo para subir el SMI. La medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros y refuerza el mensaje social que ambos dirigentes quieren proyectar ante el electorado progresista. Casualidad o no, la escena llega en la semana decisiva para la reconfiguración del espacio político a la izquierda del PSOE.

"Siempre has estado en el lado correcto de la historia en todas las discusiones que hemos tenido y yo hoy quiero agradecérselo en presencia de todo mi país", le decía la ministra al presidente.

Sánchez devolvió el halago destacando el "compromiso constante y su capacidad de trabajo y de diálogo" de la ministra. Un intercambio de reconocimientos que llega en momentos de dificultad para los dos.

Los dos actos de la izquierda alternativa

Esta semana se celebran dos citas que evidencian la fragmentación y la pugna por el liderazgo en el espacio situado a la izquierda del PSOE.

El miércoles tendrá lugar un acto impulsado por el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ambos promueven una reflexión sobre una posible alianza de fuerzas soberanistas, independentistas y autonomistas de izquierdas con vistas a las próximas elecciones generales.

La iniciativa no cuenta con el respaldo de la dirección de ERC. Su líder, Oriol Junqueras, ya ha marcado distancias subrayando que Esquerra se presentará en Cataluña y ha desautorizado a Rufián.

Tampoco acudirán Izquierda Unida ni Podemos. Desde la formación morada, Pablo Fernández ha ironizado sobre la proliferación de actos.

El sábado será el turno de la refundación de Sumar, en un evento convocado por Yolanda Díaz junto a Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes. La vicepresidenta sigue sin desvelar si encabezará la candidatura en las próximas generales, mientras en sectores del espacio se escuchan voces críticas que reclaman una renovación del liderazgo.

Compromís ya ha confirmado su presencia en la cita, mientras que Podemos vuelve a situarse al margen y sentencia que no cree que Sumar sea la solución a los problemas que ha generado Sumar.

Emilio Delgado ha señalado que sí estará en la cumbre del sábado. Gabriel Rufián, por su parte, no asistirá al acto por compromisos previos, aunque desde su entorno recalcan que no critica ningún movimiento en favor de la unidad de la izquierda y recuerdan que su "casa política" es ERC.