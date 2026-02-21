Sarah Ferguson, en paradero desconocido desde la detención de Andrés: varios correos revelan que la exduquesa buscó el apoyo de Epstein

La caída de Andrés Mountbatten-Windsor ha provocado un tsunami en la Monarquía británica. Las últimas revelaciones sobre el caso Epstein y la posterior detención del royal por "mala conducta en un cargo público" han provocado su hundimiento definitivo.

Con su caída casi completa, el expríncipe ya no cuenta con Sarah Ferguson a su lado, la que fuera su esposa desde 1886 hasta su separación en 1992 -y posterior divorcio en 1996" y con quien tuvo dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. A pesar de su separación, Sarah y Andrés continuaron siendo muy cercanos y muy buenos amigos, tanto que compartieron la misma mansión de 30 habitaciones hasta el año pasado.

Sin embargo, las revelaciones sobre su relación con el delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, incluida la publicación en enero de más de tres millones de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los han dejado a ambos expuestos y aislados, sin esperanza de rehabilitación pública.

Según los archivos, Ferguson habría llevado a sus hijas -entonces de 20 y 19 años- a visitar a Epstein en Estados Unidos, la semana después de que este fuera liberado de prisión en 2009 por solicitar y conseguir la prostitución de una joven menor de edad.

"El hermano que siempre deseé"

Desde la detención de Andrés, Sarah está en paradero desconocido, pero lleva fuera de la imagen pública desde hace meses. En concreto, desde la filtración de los correos en los que se ve la estrecha relación de amistad que tenía con el pederasta, en el que buscaba a veces apoyo emocional y a veces, económico.

Según los mensajes, Epstein era el "hermano" que siempre había "deseado", y en algunas comunicaciones, la propia Ferguson le decía "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo". Además, llegó a sugerir que podría encargarse de organizar sus hogares, según correos electrónicos de "Sarah".

Mantuvo amistad con Epstein a pesar de su condena

Varias organizaciones benéficas cortaron sus vínculos con ella en el mes de septiembre, después de que se publicaran otros archivos en los que se probaba que la exmujer de Andrés mantuvo su amistad con Epstein a pesar de su condena.

Hasta octubre del año pasado, Ferguson continuó viviendo en la casa de Andrés en Windsor, Royal Lodge, pero el flujo contante de informaciones obligó al rey Carlos III a despojar a su hermano de todos sus títulos y ordenarle que se mudara.

A partir de entonces, se publicaron varias informaciones sobre ella. Una de ellas, por parte de la revista HOLA!, que decía que había pasado un tiempo en los Emiratos Árabes Unidos. Otros informes indicaban que podría estar con sus hijas. Ambas tienen apartamentos en Londres y pasan tiempo en sus segundas residencias: una en la zona de los Cotswolds (en el sur de Inglaterra), y la otra, en Portugal.

Marginada real

Pero los escándalos de Ferguson no empezaron a raíz de su relación con Epstein, sino meses después de su separación del expríncipe Andrés. Un periódico sensacionalista publicó fotos de ella en topless mientras su asesor financiero estadounidense, John Bryan, le chupaba los dedos de los pies. Esto se produjo después de publicarse artículos sobre sus hábitos de gasto. De hecho, en el momento de la separación, la difunta reina Isabel II habría declarado que Ferguson debía pagar sus propias deudas.

En 2011, describió su relación con Epstein como un "enorme error de juicio por mi parte". Lo hizo durante una entrevista con el London Evening Standard. Pero en privado, la relación continuó e incluso llegó a negar al propio Epstein haber mencionado "pedofilia" en la entrevista.

"Como sabes, no dije, en absoluto, la palabra que empieza por "P" sobre ti […]. Sé que te sientes terriblemente decepcionado conmigo. Siempre has sido un amigo fiel y generoso para mí y mi familia", le escribió ella en uno de los correos electrónicos.

Su portavoz declaró en septiembre que había hecho ese comentario para evitar ser demandada por Epstein.