Fiestas, niñas, un paseo por Central Park y la denuncia de Virginia Giuffre: cronología de la turbia relación entre Epstein y el expríncipe Andrés

La detención del expríncipe Andrés suma un nuevo capítulo a una vida marcada por los escándalos, que trascendieron a la esfera pública a raíz de desvelarse su amistad durante más de una década con el pederasta convicto, Jeffrey Epstein. La caída en desgracia del que fuera hijo predilecto de Isabel II ha sido escalonada y comenzó en 2015, cuando una denuncia de una joven estadounidense contra Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell, le mencionó también a él acusándole de abusar sexualmente de ella en varias ocasiones entre 1999 y 2001, cuando ella era aún menor de edad.

La turbia amistad de Epstein y Andrés

La trama de Epstein se inició en los años 90 cuando el financiero tejió una red de contactos basados en favores con multimillonarios y personalidades públicas muy relevantes. Al entonces príncipe Andrés le habría conocido entre finales de los años 90 y principios de los 2000 en medio de esta vorágine de poder y a partir de ahí se creó una amistad que se mantendría durante más de diez años.

Andrés viajaba a Nueva York a encontrarse con el magnate, y este viajaba a Reino Unido y asistía a eventos como el que se celebró en 2006 (meses después de emitirse una orden de arresto contra él) en el castillo de Windsor con motivo del 18 cumpleaños de Beatriz, la hija del príncipe. A esta celebración también acudieron Maxwell y Harvey Weinstein, el exproductor condenado por violación, cuyo caso originó el movimiento mundial 'Me too'.

Otros medios informan de que la amistad era tan cercana que, en varias ocasiones, Epstein habría asistido a Balmoral, la residencia en Escocia de la familia Windsor, o que el propio Andrés habría celebrado un cumpleaños para Maxwell en Sandringham, la finca a la que se retiró cuando el rey Carlos III le apartó. El Daily Telegraph publicó que en 2022, Maxwell participó, junto al actor Kevin Spacey, en un tour privado por el Palacio de Buckingham.

La denuncia de Virginia Giuffre

El escándalo comenzó en 2015 cuando la joven estadounidense, Virginia Giuffre, presentó una denuncia contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell por introducirla en una red de trata sexual cuando aún era menor de edad. Maxwell la habría captado cuando ella trabajaba en Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump ubicado en Palm Beach (Florida), y la habría asignado a varios "clientes", entre ellos, el que fuera hijo predilecto de la difunta Isabel II, el entonces príncipe Andrés: "Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", relató posteriormente Giuffre en sus memorias.

Este fue el inicio del principio del fin de Andrés, cuya aparición en la denuncia sacudió los cimientos de la Monarquía británica. El Palacio de Buckingham tildó de "categóricamente falsas" las acusaciones y el asunto quedó en stand by durante unos años hasta que volvió a salir a la luz a raíz de la detención de Jeffrey Epstein en el año 2019.

Captura de pantalla de las memorias de Virginia Giuffre en la que se ve la fotografía del expríncipe Andrés con ella cuando era menor | Getty

La foto en Central Park y la caída en desgracia de Andrés

Fue en este mismo año cuando apareció publicada una fotografía de Andrés y Epstein paseando por Central Park en diciembre de 2010. La instantánea dejó helados a los británicos porque se había tomado con posterioridad al primer ingreso en prisión del financiero. Epstein fue condenado por primera vez en 2008 en el Estado de Florida. Se declaró culpable de delitos relacionados con la prostitución de menores e ingresó en prisión, aunque la mayor parte de su condena de 18 meses la realizó en libertad condicional.

Cuando se publicó la fotografía, el expríncipe decidió conceder una entrevista para el programa Newsnight de la BBC, en 2019, que terminó siendo desastrosa. En ella, aseguró que había cortado su relación con el pederasta en diciembre de 2010 (justo cuando se tomó la instantánea de Central Park) y negó haber conocido a Virginia Giuffre, lo que provocó una condena pública masiva y cuestionó gravemente su credibilidad. Años después, se demostró que lo que dijo en esa entrevista era falso, ya que en papeles publicados con posterioridad, se vieron correos que el royal y Epstein se había enviado en 2011.

Led By Donkeys proyectó en el Castillo de Windsor una imagen del expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein coincidiendo con la visita de Trump a Reino Unido | Getty

El acuerdo con Giuffre y su posterior suicidio

Giuffre presentó en agosto de 2021 una demanda civil en Nueva York por abuso sexual cuando ella tenía 17 años. En enero de 2022, Buckingham anunció que Andrés perdía todos sus títulos militares y patronazgos reales y que defendería su caso como "ciudadano privado". Un mes después, en febrero de ese mismo año, Andrés alcanzó con Giuffre un acuerdo extrajudicial confidencial, estimado entre 10 y 12 millones de libras (11,5 y 13,8 millones de euros), con lo que evitó el juicio.

El 25 de abril de 2025, la familia de Virginia Giuffre comunicó que la mujer había fallecido debido a un aparente suicidio. Meses después, en octubre de 2025, salió publicado 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice', su libro de memorias publicado a título póstumo.

¿Qué hay sobre Andrés en los archivos de Epstein?

El nombre de Andrés Mountbatten-Windsor es uno de los más repetidos en los papeles de Epstein y la figura más salpicada por el escándalo. Tras la publicación de los archivos, se tuvo conocimiento de cenas, fiestas, o salidas a cazar por Balmoral durante el tiempo que duró su relación de amistad con el magnate estadounidense y su pareja, Ghislaine Maxwell.

También fueron muy polémicas las fotografías que aparecieron en las que Andrés salía tumbado encima de varias chicas jóvenes o con la mujer que le había denunciado por abusar sexualmente de ella, Virginia Giuffre, cuando era joven. En esta última imagen, Andrés aparecía sonriente y con la mano alrededor de la cintura de Giuffre.

Fotografías del expríncipe Andrés con una mujer joven publicadas en los papeles de Epstein | Reuters

Durante el juicio de Maxwell -que cumple una condena en prisión de 20 años- se contó que el entonces príncipe viajó en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los años 90.

Las últimas informaciones publicadas sobre él, hablan de correos intercambiados con Epstein en 2010 en los que el pedófilo le aseguraba que le enviaría a una mujer a Reino Unido para tener relaciones sexuales con él en Windsor.