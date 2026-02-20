El desconocido rancho de los horrores de Epstein: sospechan que hay dos menores enterradas

Millones de documentos del caso Jeffrey Epstein siguen saliendo a la luz y con ellos los horrores de este caso. Tras la última desclasificación de archivos, se ha puesto el foco en una de sus propiedades más enigmáticas: el Rancho Zorro, un extenso complejo situado en una zona remota de Nuevo México.

Según ha confirmado el Departamento de Justicia de Nuevo México, investiga un correo electrónico enviado en 2019, meses después de la muerte de Epstein, de un supuesto exempleado del rancho que afirmaba que el financiero ordenó enterrar los cuerpos de dos menores extranjeras en las colinas cercanas a la propiedad.

El mensaje aseguraba que las niñas habrían muerto "por estrangulamiento durante sexo violento y fetichista" y ofrecía, a cambio de un bitcoin, vídeos presuntamente grabados en la vivienda de Epstein. El destinatario aseguró que reenvió el correo al FBI de inmediato. Un informe de 2021 del propio FBI, también incluido en la nueva tanda de documentos, recoge esa denuncia.

Las autoridades de Nuevo México han solicitado una copia sin censura del correo y aseguran que están "investigando activamente" la denuncia.

Un enclave aislado bajo sospecha

El 'Zorro Ranch', situado a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe, era una de las propiedades más grandes y exclusivas de Epstein. La finca, con pista de aterrizaje propia, se levanta en medio de una carretera de dos carriles "en el medio de la nada", como han descrito responsables políticos del estado.

Esta semana, el legislativo estatal aprobó por 62 votos a favor la creación de una comisión bipartidista para llevar a cabo la primera investigación integral sobre lo ocurrido en el rancho. Formarán parte de ella representantes demócratas y republicanos, en un intento de esclarecer si durante más de dos décadas se produjeron abusos sexuales contra menores y mujeres en esa propiedad.

"Nunca se efectuó una investigación completa"

La abogada Sigrid McCawley, que representa a varias supervivientes de Epstein, ha cuestionado abiertamente por qué nunca se hizo una investigación exhaustiva en Nuevo México, pese a que muchas víctimas relataron experiencias en el rancho.

"Muchos de los supervivientes tuvieron experiencias en Nuevo México", explica. A su juicio, es "realmente importante que en este momento se examine más de cerca esa propiedad".

Algunas de las mujeres que denunciaron abusos, como Virginia Giuffre, sostuvieron que Epstein replicaba allí el mismo patrón descrito en otras residencias: supuestos masajes que derivaban en agresiones sexuales y la utilización de menores a las que "prestaba" a otras personas.

Terrenos públicos y presión política

Epstein arrendó en 1993 casi 500 hectáreas de tierras estatales colindantes al rancho. Esos contratos fueron cancelados en septiembre de 2019, tras su muerte en una cárcel de Nueva York.

La comisionada de Tierras del estado ha pedido a las autoridades federales y estatales que investiguen a fondo cualquier actividad criminal que pudiera haberse producido tanto en la finca como en terrenos públicos adyacentes.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Nuevo México insiste en que revisará todos los registros disponibles. "No es demasiado tarde para llevar a cabo una investigación verdaderamente exhaustiva y responsabilizar a las personas por los crímenes que cometieron", sostienen desde el ámbito legislativo.