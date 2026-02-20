Quién era Virginia Giuffre, la única víctima que denunció al expríncipe Andrés: "Creía que acostarse conmigo era su derecho"

La detención este jueves de Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, ha supuesto un golpe devastador para la monarquía británica.

Después de varios meses de polémica por el alcance de los vínculos entre el expríncipe y el magnate pederasta estadounidense, la Policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, ordenó el arresto del antiguo duque de York, que este jueves cumplía 66 años.

Andrés de Inglaterra quedó en libertad tras pasar más de diez horas detenido en una comisaría del sur de Reino Unido. La policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

Además, fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para transportar a menores de edad.

La primera denunciante de los delitos sexuales de Jeffrey Epstein

La fallecida Virginia Giuffre afirmó que en 2014 fue trasladada desde EEUU al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.

Ella fue la primera denunciante de los delitos sexuales de Jeffrey Epstein y la única víctima del expríncipe Andrés de la que se conoce la identidad. Según publica el diario 'El País' Virginia se conoció a Epstein cuando tenía 16 años y, un año después, cuando todavía era menor, Epstein le presentó al expríncipe Andrés. Él tenía 41 años y ella 17.

Epstein y su mujer la llevaban a todas las reuniones

Giuffre denunció haber sido agredida por el expríncipe Andrés en tres ocasiones. Lo contó en sus memorias 'La Chica de Nadie: Memorias de supervivencia ante abusos y de lucha por la justicia', donde relató que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell la llevaban a todas las reuniones y que en marzo de 2001 viajó de EEUU a Londres.

Virginia relató cómo el exduque de York se interesó por sus pies y cómo comenzó a masajearlos y a chuparle el arco plantar. "Me puse nerviosa pensando que quería que le hiciera lo mismo. Pero no tuve que preocuparme por eso. Tenía prisa por tener sexo. Después, me dio las gracias con su entrecortado acento británico", aseguró la víctima.

Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento

Además, Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, a los 41 años, explicó cuál fue el comportamiento del hermano de Carlos III aquella noche. Dijo que fue "cordial", pero muy consciente de sus privilegios. "Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", recordó en su libro.

Giuffre recibió 15.000 dólares de Epstein al día siguiente, junto con una felicitación: "Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido". Un mes después tuvo el segundo encuentro con el expríncipe Andrés, en el que se hizo la conocida foto.

Tres encuentros sexuales

En sus memorias explicó que su madre nunca le hubiera perdonado que conociera a alguien tan famoso como el expríncipe y no se hiciera una foto con él. Sobre el tercer y último encuentro, Virginia explicó que tuvo lugar en la isla de Epstein y que Andrés tuvo sexo con ella y con otras ocho chicas. "Todas ellas aparentaban tener menos de 18 años y no hablaban inglés", contó.

En 2021, Virginia demandó al hermano del rey Carlos III y, en febrero de 2022, llegaron a un acuerdo extrajudicial del que la prensa británica dijo que la víctima recibió unos 14 millones de euros.