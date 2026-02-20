Trump califica de "triste" la detención de Andrés y lamenta el impacto del caso Epstein en la familia real

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves de "triste" la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, además de lamentar las repercusiones negativas que ha tenido el caso en la familia real británica.

"Creo que es muy malo para la familia real"

"Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso", ha expresado el magnate republicano a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena CNN.

Trump ha lamentado así que el caso pueda afectar negativamente a su hermano, el monarca británico Carlos III. "Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey", ha dicho.

Por otro lado, ha reiterado que ha sido "exonerado" de cualquier delito en el marco de la trama. "En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo", ha expresado, agregando que "puede hablar sobre ello con mucha amabilidad".

El arresto da un golpe devastador a la monarquía británica

La detención y posterior liberación este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, ha supuesto un golpe devastador para la monarquía británica.

Después de varios meses de polémica por el alcance de los vínculos entre el expríncipe y el magnate pederasta estadounidense, la Policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, arrestó este jueves al exduque de York, que permaneció unas once horas en la comisaría tras ser interrogado a raíz de una investigación centrada en unas supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés a Epstein cuando era representante especial comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

La explosiva noticia del arresto se conoció poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera horas antes a la BBC que nadie estaba "por encima de la ley" al referirse al caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 después en una cárcel de EEUU por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.