Trump predijo en 2015 la caída del príncipe Andrés con el caso Epstein: "Pregúntenle, él se lo contará"

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sido detenido por la Policía británica por su vinculación con los papeles del pederasta Jeffrey Epstein. Según un comunicado, Andrés durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011, habría facilitado documentación confidencial a Epstein sobre posibilidades de inversión en el Reino Unido.

En este contexto, han vuelto al primer plano unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de 2015. En una entrevista para el canal Bloomberg Politics instó a los periodistas a que preguntaran al por entonces príncipe por la isla privada: "Esa isla era realmente un pozo negro, no hay duda, pregúntele al príncipe Andrés, él se lo contará, la isla era un auténtico pozo negro".

Cabe recordar que ese mismo día, Trump había hablado sobre Epstein en una sesión de preguntas y respuestas con el presentador de Fox News, Sean Hannity. En ese programa, el presentador le preguntaba por el expresidente Bill Clinton, a lo que el magnate estadounidense respondió: "Es un tipo agradable, pero en mi opinión tiene muchos problemas con la famosa isla de Jeffrey Epstein".

Una estrecha relación entre Epstein y Andrés

El expríncipe Andrés y Epstein tenían una estrecha relación, tal y como han revelado los papeles difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aunque el expríncipe aseguró que dejó de tener contacto con el pederasta en 2010, han salido correos a la luz que desvelan que siguieron hablando en 2011.

Las memorias publicadas por Virginia Giuffre, la mujer que se suicidó el pasado mes de abril y que denunció al expríncipe por abuso sexual, han aportado más detalles sobre la relación entre Epstein y Andrés. Por ejemplo, que conoció al exduque de York cuando viajaba a Londres con el pederasta y su mujer, Ghislaine Maxwell, para visitar a su "amigo" Andrés.

Otras denuncias contra el exduque de York

Además de las 1.821 veces que aparece el nombre de Andrés en los papeles, pesan sobre él otras acusaciones. Otra mujer en febrero del año pasado también le denunció. Supuestamente fue enviada a Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el expríncipe en 2010, según el testimonio del abogado en una entrevista en la BBC.

La Policía británica también está investigando la información acerca de que Epstein usaba el aeropuerto de Stansted para enviar o sacar mujeres del país, y una de ellas estaría relacionada con el príncipe Andrés, según el exprimer ministro británico, Gordon Brown.