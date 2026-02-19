CASO EPSTEIN

La Policía británica detiene al expríncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

La investigación está relacionada con la posibilidad de que facilitara documentación confidencial al pederasta fallecido sobre posibilidades de inversión en el Reino Unido.

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés/ EFE/Andy Rain
La Policía británica ha detenido en su domicilio al hermano del rey Carlos III, el expríncipe Andrés, por sus vínculos con el pederasta fallecido en 2019, Jeffrey Epstein. Según la investigación, Andrés habría facilitado documentación confidencial a Epstein sobre posibilidades de inversión en el Reino Unido. Por ello, la Policía le ha arrestado bajo sospecha de "mala conducta en un cargo público".

Los medios británicos habían informado con anterioridad que seis patrullas sin distintivos y unos ocho agentes vestidos de civiles habían llegado a Wood Farm, la finca de Sandringham, al este de Inglaterra, donde reside el exmiembro de la Familia Real.

La Policía del Valle del Támesis declaró a principios de mes que los agentes estaban considerando las acusaciones de que el expríncipe había entregado documentos gubernamentales confidenciales al difunto delincuente sexual, según archivos publicados recientemente por el Gobierno estadounidense.

Andrés Mountbatten-Windsor, segundo hijo de la difunta reina Isabel, siempre ha negado cualquier irregularidad en su relación con Epstein y dijo que lamentaba su amistad, pero nunca respondió a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de los documentos.

Expulsado de Windsor y retirados todos sus títulos

La detención llega semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido defendió que Andrés Mountbatten-Windsor compareciera ante el Congreso de Estados Unidos por su presunta relación con Epstein, a raíz de la publicación de más de tres millones de documentos relacionados con el caso por parte de las autoridades del país norteamericano, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre de 2025.

Cartel colocado a la entrada de la residencia del expríncipe Andrés
