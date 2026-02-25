23F

Julián Casanova: "No esperamos grandes cosas desde el punto de vista de una historia inédita"

Cuando se han cumplido 45 años de uno de los hechos históricos más importantes en la historia de España, el intento de Golpe de Estado del 23F, el Gobierno anunciaba que el miércoles 25 de febrero, se publicaría en el BOE la orden para desclasificar más de un centenar de documentos, desde grabaciones a transcripciones y órdenes militares, de los hechos de aquel día.

Lourdes Funes

Zaragoza |

El Teniente Coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados/Archivo

Después de 45 años que se han cumplido del intento del Golpe de Estado del 23F, todavía permanece en la retina de muchos españoles las imágenes del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados. Coincidiendo con esta efeméride, el Gobierno anunció que el en el Boletín Oficial del Estado del miércoles 25 de febrero, se publicará la orden para desclasificar más de un centenar de documentos, desde grabaciones a transcripciones y órdenes militares de los hechos de aquel día.

Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, siempre que se desclasifican documentos es una muy buena noticia porque "sin archivos no hay historia". En este caso concreto, el catedrático asegura que se está “ante un hecho muy relevante porque podría haber cambiado la historia de España en el último cuarto del siglo XX, después de un pasado bastante largo de dictadura. Y lo que esperamos es que se amplíe esa información”.

Se está generando mucha expectación, pero Casanova advierte que "si alguien cree que va a aparecer muchas cosas inéditas, hay que recordar que los documentos antes de desclasificarlos se clasifican. Y los que los clasificaron en el año 81 tuvieron la potestad, la capacidad, y lo harían de ocultar documentos, destruirlos, los documentos aquellos que implicaran a gente que ellos no querían en esos momentos", precisamente por ese motivo, añade que "no esperamos grandes cosas desde el punto de vista de una historia inédita, por ejemplo, en torno al Rey, pero segurísimo que hay mucha información".

Ahora llegará un trabajo de lectura crítica para analizar toda esa información que, como indica el catedrático de Historia Contemporánea, es muy importante porque ahora se podrá llevar a las aulas, "queremos que la historia del siglo XX sea la historia no sólo de las glorias, sino también la historia de esos pasados que fueron bastante tristes, infames y a veces sucios".

