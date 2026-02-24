Las negociaciones entre PP y VOX comienzan con mal pie

En una entrevista en Antena 3, Abascal considera que son cuestiones obvias y es una ofensa para el líder autonómico popular, Jorge Azcón. Entiende que para pactar con Junts o con el PSOE se pongan esos marcos de respecto al estado de derecho, la corona, la democracia o la constitución, pero no cuando se trata de Vox. "Yo he acreditado con mi integridad física ese respeto", mantiene. "Me parece un insulto a sus dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Ni Azcón ni Guardiola van a pactar nada contra la legalidad".

Cree que en Extremadura y Aragón tienen que negociar los equipos a los que se ha asignado para ello y mantienen que sus líderes autonómicos tienen la libertad que les han dado sus votantes en función del resultado de las elecciones. "Tienen un marco de negociación, me sorprende que el marco lo ponga aquel que necesita los votos". "Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos y qué necesitamos, pero que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes e intentando domar a Vox no lo entiendo".

Desde el Partido Popular insisten en que el líder autonómico en Aragón, Jorge Azcón, y la de Extremadura, María Guardiola, van a liderar esas conversaciones, aunque justifican la presencia de la dirección nacional para darles coherencia y que se pacte lo mismo en todos los territorios. De hecho, Núñez Feijóo defendió ayer, en Onda Cero, los ejes básicos de ese diálogo: el respeto a la Constitución o la estabilidad.

En este sentido, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, califica como un ninguneo y una falta de respeto que las negociaciones para formar gobierno se realizan desde las cúpulas del PP y VOX. A través de las redes sociales, Alegría señala que Azcón acató la orden de Feijóo de convocar las elecciones y ahora le deja sin mando.