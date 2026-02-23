Política

VOX apuesta por un dialogo sobre ideas en las negociaciones en Aragón

Comienza una semana clave para las negociaciones entre PP y VOX para formar gobierno en Aragón. Y es que el martes 3 de marzo se constituirán las Cortes y elegirán al presidente o presidenta de esa institución.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha detallado el marco de las negociaciones con el PP
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha detallado el marco de las negociaciones con el PP | Agencia EFE

VOX ha detallado cual va a ser el marco de ese diálogo en nuestra Comunidad Autónoma. La prioridad, en una primera fase, es hablar sobre las ideas y plan de gobierno. El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, quiere que todos puntos que se pacten con el PP sean claros y no que haya ningún tipo de interpretación. Además, quieren negociar también garantías para que se cumpla todo lo firmado.

Garriga asegura que, de momento, no han exigido ningún cargo o Departamento concreto en Aragón y Extremadura, ya que la prioridad son las ideas. Asegura que primero es el qué y después el quien. Eso sí, reconoce que ambas partes deberán realizar cesiones.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha confirmado que esta misma semana comenzarán esos contactos con el objetivo de evitar una repetición electoral. Gamarra ha avanzado que la dirección nacional del PP también participará en esas negociaciones.

En este sentido, Chunta Aragonesista ha advertido de que un nuevo gobierno de Partido Popular y Vox supondría más recortes y privatizaciones. La secretaria general de esa formación política, Isabel Lasobras, prevé más plazas concertadas en la educación y la externalización de servicios sanitarios o el cierre parcial de consultorio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer