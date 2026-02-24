La Reina Letizia visita en Huesca Palacio Villahermosa de la Fundación Ibercaja

LEER MÁS Patricia Aymà, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026

La Reina Letizia ha presidido este martes la segunda jornada del Tour del Talento en Huesca. La reina ha iniciado su estancia en la capital oscense con una visita al Palacio de Villahermosa, sede de Fundación Ibercaja en la capital altoaragonesa. Un lugar desde el que cada día, la entidad cumple su labor y compromiso histórico con la educación, la cultura, el desarrollo social y territorial y el impulso al talento joven.

En el patio de entrada se retrataba con el resto de representantes institucionales junto a uno de los ejemplares del proyecto “Arboles de Hierro”, con los que el escultor oscense Vicente García Plana rinde homenaje a personajes con voluntad de hierro que supieron desarrollar al máximo sus capacidades, llevando el nombre de nuestra tierra por el mundo.

El primero de esos árboles está dedicado a Petronila,pero además habrá otros árboles que homenajearán a otros personajes históricos como Baltasar Gracián, Félix de Azara, Joaquín Costa, Ramón y Cajal, Valentín Carderera, Miguel Servet, Pedro Alfonso o Quinto Sertorio. Cada uno de ellos se colocará en un lugar distinto de la ciudad, quedando como legado y ruta cultural del Tour del Talento.

Doña Letizia en la exposición del Premio de Pintura Joven de la Fundación Ibercaja | Fundación Ibercaja

La Reina también ha conocido la histórica biblioteca del palacio Villahermosa con la hermosa estantería de principios del siglo XX, obra de Arnal, y que formó parte del comercio La Innovación. La visita ha contado con un breve encuentro con jóvenes ganadores y finalistas del “Premio de Pintura Joven”, un certamen nacional que desde hace casi dos décadas promueve la creación contemporánea

El Tour del talento continúa desplegando una programación diversa y complementaria que conecta inspiración, empleabilidad, bienestar emocional, ciencia, arte, deporte y tecnología, acercando a los jóvenes experiencias reales con referentes, empresas, instituciones y espacios creativos.