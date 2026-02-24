Patricia Aymà, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026

LEER MÁS El Tour del Talento 2026 ya está en Huesca

Patricia Aymá Maldonado cofundadora de la empresa Venvirotech ha sido la ganadora del Premio Creaempresa 2026 que concede la Fundación Princesa de Girona. El anuncio se ha realizado en un acto presidido por la Reina Letizia en el Palacio de Congresos de Huesca en el marco del Tour del Talento que se celebra esta semana en la capital oscense.

La premiada es biotecnóloga y emprendedora científica . Su empresa, Venvirotech, está especializada en la producción de bioplástico a partir de la gestión de residuos orgánicos. El jurado ha valorado visión y compromiso para transformar una visión científica en una realidad industrial escalable. Aymà agradecía con emoción y compromiso este premio de la Fundación Princesa de Girona que recogerá el próximo mes de julio en Barcelona.

Bajo el liderazgo tecnológico de Patricia, la compañía Venvirotech ha logrado escalar desde el laboratorio hasta la producción industrial, operando ya con una planta en Murcia y colaborando con más de 20 grandes empresas que prueban aplicaciones de sus materiales en sectores como la alimentación, la cosmética o el packaging. Su modelo circular transforma subproductos industriales en nuevos materiales sin generar microplásticos.

La ganadora del premio Creaempresa 2026 ha impulsado un modelo empresarial que demuestra que la sostenibilidad puede ser técnicamente robusta y económicamente viable. Lidera un equipo multidisciplinar de más de 30 personas y trabaja activamente para acercar la biotecnología a la sociedad, fomentar vocaciones STEM — especialmente entre chicas jóvenes — y promover un cambio regulatorio que favorezca materiales realmente sostenibles. Su propósito es claro: usar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro y demostrar que la revolución de los bioplásticos puede nacer aquí y tener impacto global.