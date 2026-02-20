Los contactos entre PP y VOX serán "a fuego lento y sin ruido"

Azcón asegura que esos contactos serán "a fuego lento, sin ruido y con discreción" y con una premisa clara: "mejorar la vida de los ciudadanos". El presidente del Gobierno en funciones asegura que quiere un pacto global que dé estabilidad a las principales instituciones para toda la legislatura. Es decir, a las Cortes y al Ejecutivo autonómico.

Azcón ya ha avanzado que mientras duren esos contactos no valorará las declaraciones de otras formaciones políticas. Eso sí, señala que en esas negociones hay que dejar de lado las posturas inamovibles, ya que las expectativas sobre asumir un Departamento u otro puede dar la sensación de que alguien sale perdiendo en las negociaciones.

Por su parte, el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, señala que muy pronto comenzarán las reuniones directas con el Partido Popular para formar gobierno en Aragón, pero marca los temas que son claves para llegar a acuerdo: el rechazo a la inmigración ilegal, recortar en los gastos superfluos o facilitar el acceso a la vivienda.