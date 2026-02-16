DESAPARICIÓN

Los bomberos de Zaragoza se suman a la búsqueda del joven de 20 años desaparecido

Continúa la búsqueda de Pablo Cebolla, el joven de Alhama de Aragón cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes, cuando se dirigía con un grupo de amigos a una conocida discoteca a la que no llegó a acceder. La Policía Nacional ha solicitado a los Bomberos de Zaragoza colaboración para buscarlos en las proximidades del Ebro.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

El jefe de Bomberos, Eduardo Sánchez, ha detallado que la Policía Nacional solicitó este domingo colaboración para buscar al joven en el entorno del Ebro. "Ayer estuvimos haciendo rastreo del Puente de Santiago hasta el azud, y la intención es continuar hoy desde el azud hacia aguas abajo", ha señalado a los medios esta mañana. La crecida del Ebro no ayuda a facilitar estas tareas de búsqueda por la cantidad de agua y la gran fuerza de la corriente. Están movilizados dos equipos acuáticos que buscan por las dos orillas, uno con zodiac y otro con moto acuática, además del apoyo aéreo con drones.

La preocupación es máxima en Alhama de Aragón, donde este fin de semana se han suspendido los actos del carnaval y los encuentros deportivos para que los vecinos pudieran desplazarse a Zaragoza a colaborar el las labores de búsqueda del joven estudiante, que en el momento de su desaparición vestía cazadora roja, vaqueros, sudadera negra y zapatillas Jordan.

"En el ánimo no estaba celebrar carnaval, así que se suspendieron las actividades festivas", ha explicado la alcaldesa de Alhama de Aragón, Pilar Marco. También fue aplazado el partido de fútbol que iba a disputar el equipo local el domingo para que aficionados y jugadores también se pudieran desplazar a ayudar hasta Zaragoza". La primera edil ha encomiado la solidaridad que está recibiendo el entorno de la familia desde dentro y fuera de Alhama de Aragón. "El apoyo en redes está a la altura de la situación; todo el mundo lo está compartiendo y nos están llamando de muchos pueblos. Todo el mundo está volcado en la búsqueda de Pablo".

