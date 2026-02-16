Zaragoza activa alerta naranja por la crecida del Ebro

El Gobierno aragonés mantiene activado el Plan de Inundaciones en fase de alerta y ha reforzado la vigilancia ante la crecida ordinaria del Ebro, que atraviesa ya las localidades de la ribera del Ebro con un caudal aproximado de 1.650 metros cúbicos por segundo, ligeramente inferior a lo esperado.

Dos equipos técnicos están comprobando el estado de las motas y posibles vulnerabilidades en las localidades de Novillas, Gallur, Pradilla, Boquiñeni, Luceni, Alcalá de Ebro, Utebo, Sobradiel, Torres de Berrellén, Alagón, Remolinos y Cabañas de Ebro. La crecida ha pasado esta madrugada por Novillas con una altura de 7 metros y medio de altura. Su alcalde, Abel Vera, señala que el incremento del nivel del río ha anegado campos e instalaciones ganaderas.

La punta atraviesa, en estos momentos, la localidad zaragozana de Pradilla con un caudal de 1.500 metros cúbicos por segundo y una altura superior a los siete metros y medio. Esa avenida está anegando los campos más cercanos al cauce, pero no afecta al casco urbano. El alcalde de Pradilla, Raul Moncín, recuerda que quedan intervenciones pendientes para reforzar las motas de seguridad.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el plan de emergencias en nivel naranja por la crecida ordinaria del Ebro, cuya punta llegará a la ciudad el jueves por la tarde con un caudal de más de 1.600 metros cúbicos por segundo. Por precaución, se ha ordenado el desalojo de la urbanización Torre Urzáiz. Se ofrecerán alternativas a los vecinos que están actualmente en esa zona de segundas residencias.

Los servicios sociales van a ofrecer alojamiento en el albergue a las personas que viven en zonas de chabolas en partes susceptibles de inundarse. La crecida puede afectar, aunque no a viviendas, en la Almozara, en el Parque Deportivo Ebro o a los aparcamientos de la Torre del Agua y del Parking Norte. La alcaldesa, Natalia Chueca, confía en que no se produzcan problemas.

La alcaldesa da por hecho que esta será sólo la primera crecida de la temporada, pero que llegarán otras en primavera. Afortunadamente, Zaragoza, acostumbrada a las avenidas, cuenta con protocolos bien rodados para dar respuesta a los problemas que puedan surgir.