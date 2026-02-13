El PSOE pide aclarar el futuro del Centro de Emergencias de Huesca que una auditoría califica de "inviable"

LEER MÁS Las obras del Centro de Emergencias de Huesca costarán un 15% más

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca pide a Lorena Orduna que aclare su posición respecto al Centro de Emergencias. Los socialistas se preguntan que si el proyecto era inviable, "¿por qué lo aprobaron la mitad de los concejales que hoy forman parte de su equipo de gobierno? ¿Por qué puso la alcaldesa la primera piedra en un día que calificó como ‘histórico’? Cada vez que un proyecto suyo se trunca, culpa al PSOE".

Los concejales del PSOE quieren saber si este centro de emergencias sigue siendo, en opinión, del Gobierno Local, necesario para la ciudad como lo era hasta ahora, si tienen intención de seguir adelante para hacerlo realidad y si es así, cómo, ya que iba a ser impulsado por el Gobierno de Aragón, que no tiene presupuesto y el presupuesto municipal del 2026 sólo contempla 1.000 euros.

El Gobierno Local ha dado a conocer que según la auditoría externa, el proyecto del futuro Centro de Emergencias, que impulsó el PSOE cuando gobernaba en el Ayuntamiento y cuya primera piedra colocó en junio de 2024 la alcaldesa Popular, Lorena Ordua, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, es inviable, cuando había sido aprobado por unanimidad en comisión de Urbanismo y también en pleno. El PSOE sostiene que los mismos concejales o la mayoría de ellos que en su momento votaron a favor del proyecto, hoy hablan de inviabilidad del mismo. Sorprende al PSOE, que el resultado inviable del proyecto se de a conocer el 6 de febrero, un día antes de la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas, y del que carecen de información. Además, no entiende por qué si era inviable se colocó la primera piedra y se dijo que era un día histórico, por qué si era técnicamente deficiente se aprobó un modificado por 260.000 euros y si había incoherencias salió adelante.

El PSOE sostiene que este proyecto surgió de la necesidad de contar con un espacio más acorde para los servicios que prestan los bomberos y policía local en Huesca, ante las deficiencias con las que, sobre todo, se encuentran los bomberos, en unas instalaciones que no reúnen las condiciones para ello.